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Aktüel Burdur'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

Burdur'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:32:45 -
Burdur'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Sarı'nın kullandığı 15 EV 140 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Bucak sapağı mevkisinde, Hasan Kaya yönetimindeki 06 AAP 153 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Güllü Kaya, Aynur Kaya, Elmas Aydoğan ve Hıdır Aydoğan yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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