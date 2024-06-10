Burdur’da müthiş hazine

Sagalassos, Türkiye’nin Burdur iline bağlı Ağlasun ilçesi sınırları içinde yer alan antik bir kenttir. Antik Pisidya bölgesinde bulunan bu kent, özellikle Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Sagalassos’un tarihi, MÖ 3. binyıla kadar uzanmaktadır. Ancak, kentin en parlak dönemi Roma İmparatorluğu zamanında yaşanmıştır. MÖ 333 yılında Büyük İskender’in fethi ile Hellenistik Dönem’e girmiştir. Roma İmparatorluğu’na katılmasının ardından şehir hızla gelişmiş ve zenginleşmiştir. Sagalassos, Roma İmparatorluğu’nun güneydoğusundaki önemli şehirlerden biri haline gelmiştir.

Sagalassos’ta yapılan arkeolojik kazılar, kentin zengin mimari mirasını ortaya çıkarmıştır. Başlıca yapılar arasında şunlar bulunmaktadır:

Tiyatro: MÖ 180-160 yılları arasında inşa edilen tiyatro, yaklaşık 9000 seyirci kapasitelidir.

Agora: Şehirdeki sosyal ve ticari hayatın merkezi olan agora, büyük bir meydandır.

Antoninler Çeşmesi: MS 161-180 yılları arasında inşa edilmiştir ve kentin en tanınmış yapılarından biridir.

Hamamlar: Roma döneminin gelişmiş su ve ısınma sistemlerini yansıtan hamam kalıntıları.

Kütüphane: Antik dönemde bilgi ve kültür merkezi olarak kullanılan kütüphane kalıntıları.

Sagalassos, günümüzde önemli bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Ziyaretçiler, antik kentin kalıntılarını gezip, tarihi atmosferi deneyimleyebilirler. Özellikle iyi korunmuş yapılar ve etkileyici manzaralar, turistler için büyük ilgi çekicidir.

Sagalassos, tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği önemli bir antik kent olarak, geçmişten günümüze uzanan zengin mirasıyla dikkat çekmektedir.