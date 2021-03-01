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Aktüel Burdur'da kaza: Yaralılar var
Aktüel

Burdur'da kaza: Yaralılar var

Burdur'un Karamanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:19:00 -
Burdur'da kaza: Yaralılar var

Halil Biricik idaresindeki 15 FD 718 plakalı otomobil, Burdur-Karamanlı kara yolu Kağılcık köyü yakınlarında Mustafa Sarı yönetimindeki 15 AU 104 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile Veli ve Abide Arıkan, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki ve kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada, yapılan kontrolde Halil Biricik'in ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

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