Burdur'da kaçak avlanan kişiye 29 bin 661 lira ceza kesildi

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bir yaban keçisini kaçak avlayan kişiye, 27 bin 777 lirası tazminat bedeli olmak üzere 29 bin 661 lira ceza uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü av koruma ekipleri, kaçak yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yasa dışı avcılık yapan bir şüpheliyi Melli Devlet Avlağı Ahırlı mevkisinde, avladığı yaban keçisiyle yakaladı.

Ava el koyan ekipler, kaçak avlanan kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 1884 lira, 27 bin 777 lira da tazminat bedeli olmak üzere, 29 bin 661 lira cezai işlem uyguladı.

Av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

