  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Burdur'da kaçak avlanan kişiye 29 bin 661 lira ceza kesildi
Aktüel

Burdur'da kaçak avlanan kişiye 29 bin 661 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:29:28 -
Burdur'da kaçak avlanan kişiye 29 bin 661 lira ceza kesildi

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bir yaban keçisini kaçak avlayan kişiye, 27 bin 777 lirası tazminat bedeli olmak üzere 29 bin 661 lira ceza uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü av koruma ekipleri, kaçak yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yasa dışı avcılık yapan bir şüpheliyi Melli Devlet Avlağı Ahırlı mevkisinde, avladığı yaban keçisiyle yakaladı.

Ava el koyan ekipler, kaçak avlanan kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 1884 lira, 27 bin 777 lira da tazminat bedeli olmak üzere, 29 bin 661 lira cezai işlem uyguladı.

Av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!
Gündem

Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!

Son dakika haberi... Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “bilgi” ve “fikir” hırsızlığı yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ ..
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili konuştu.
Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararı
Gündem

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye kararı

Reuters, Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanmas..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay