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Aktüel Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:35:53 -
Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Kara (51) idaresindeki 15 HF 338 plakalı traktör, Yeşildere köyü Karamakli Çukuru mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörün altında kalan Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kara'nın cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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