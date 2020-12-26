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Aktüel Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı
Aktüel

Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 02:26:17 -
Burdur'da 507 litre kaçak içki yakalandı

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 507 litre kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesi yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkeze bağlı Çendik köyünde kaçak (bandrolsüz) içki üretimi yapılarak piyasaya sürüleceğini öğrendi.

Köyde yapılan operasyonda R.Ö. ve Ö.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 507 litre kaçak içki yakalandı.

Zanlılar, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.



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