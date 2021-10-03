Burdur fay hattı nereden geçiyor? Son depremler

AFAD'ın son "Deprem tehlike haritası"na göre, kent genelinde "tehlike değeri yüksek"dir. Sarı renkli (1. derece deprem üreten fay-Yüzey kırığı) fayların varlığı görülmektedir. Fakat Denizli ve Afyonkarahisar'daki aktif (diri) fayların fazlalığı da, yüz ölçümü nispeten küçük olan Burdur'u ilgilendirmektedir. İkinci resimde ise en önemli ayrıntı, burdur gölü ve çevresinde bulunan Burdur Fayıdır. (Sarı ve kırmızı renkli çizgiler). Yine Gölhisar-Çameli fayı da önemli faylardan birisi. Altınyayla'daki segmentte unutulmamalıdır.

Burdur fay hattı

Fethiye-Burdur fayının parçalarıdır ve Fethiye'den başlar, 300 km boyunca devam eder. Yeşilova ise geçmişte 5.0 ve üzeri depremler nedeniyle ayrı bir kategoride değerlendirilmelidir. Karamanlı, Tefenni, Çavdır, Kemer, Çeltikçi, Bucak'da ise aktif fay sayısı oldukça azdır ama çevre ilçelerdeki fayların varlığı bile yeterlidir. Üçüncü resimde ise daha az tehlike arz eden ve ileride deprem üretme potansiyeli olan fayları görebilirsiniz. (Siyah renk) Tarihsel depremlere baktığımızda ise (4.resim), 1900 yılından beri 5.0 ve üzeri bir çok deprem olduğu görülmektedir. Bu depremlerin Burdur fayı ile Yeşilova ve Gölhisar'da yoğunlaştığı görülüyor. Genel olarak depremler 5.0-6.0 arasında iken, 1914'de 7.0'lik deprem olmuştur. Kentin depreme hazır olduğunu söylemek ise neredeyse imkansızdır. Bazı noktalarda tedbirler alınsa da yeterli olmadığını düşünmek yanlış olmayacaktır.

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

Burdur deprem toplanma alanları için tıklayın