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Burak Yılmaz'ın babasıyla anlaşan Karabükspor'dan sitem dolu açıklama

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Karadeniz ekibi Kardemir Karabükspor'da başkan Mehmet Aytekin, açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:29
Burak Yılmaz'ın babasıyla anlaşan Karabükspor'dan sitem dolu açıklama

1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, yeniden Süper Lig'e çıkmalarını sağlayacak bir kadro ve teknik heyet oluşturma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Aytekin, yaptığı açıklamada, zor sürece rağmen yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ve en iyisini yapabilmek için gayret ettiklerini bildirdi.

Birçok kulüpte görev yapmış, spor camiasında kendini kabullendirmiş Süha Sidal'ın sportif direktörlüğe getirildiğini hatırlatan Aytekin, "Bu bize ayrı bir güç katacak ve önümüze daha iyi bakmamızı sağlayacak. Dün biliyorsunuz teknik direktörlük için Fikret Yılmaz ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız kendi ekibini oluşturacak. Kadromuzda çok değerli oyuncular var. Bu oyuncularımızla da görüşüyoruz. Bizimle devam edecek olanları belirleyeceğiz.

"ETİK DEĞİL"

Bazı oyuncular bizimle devam eden sözleşmelerini tek taraflı feshettiklerini duyurdu. Bize resmi bir şey gelmedi ancak bu doğruysa yasal değil. Etik de değildir. Bu oyuncularla ilgili önümüzdeki süreçte çalışmalar yapılacak." diye konuştu.

Transfer yasaklarının bulunduğunu ancak bunu kaldıracaklarını savunan Aytekin, şunları kaydetti: "Kadromuza yeni takviyeler yapabilmek için ekonomik olarak da çalışmalarım devam ediyor. Bazı kişiler ve kurumlarla görüşme halindeyiz. İnanıyorum ki Karabük, takımına sahip çıkacak. Altyapıdan yetiştirdiğimiz Tayyib Talha Sanuç'a birkaç teklif var. İstediğimiz olur ve transfer edersek bu oyuncudan da gelir sağlayacağız. Her şeyin düzeleceğine ve daha iyi olacağına inanıyorum. Öncelikle lige tutunacak sonra da ait olduğu Süper Lig'e çıkmasını sağlayacak bir kadro ve teknik heyet oluşturma gayreti içindeyiz." 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 17:29
  1. Mehmet Aytekin
  2. Karabükspor
  3. Fikret Yılmaz

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