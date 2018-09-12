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Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Transfer konularının kapandığını söyleyen yıldız oyuncu, "3 gündür idmanlara çıkıyorum, kendimi iyi hissediyorum" dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 22:39
Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, transfer konularının kapandığını söyledi.

Futbolun Süperleri gecesinde Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İYİ Kİ YAPMIŞIM DİYORSUN"

Ligde 4 hafta geçtiğini ve oynayamadığını hatırlatan Yılmaz, "Maçları izlerken diyorum ki kendime, keşke iğneyle oynamasaydım, keşke o ameliyatları olmak zorunda kalmasaydım da şimdi sahada olabilseydim. Çok üzülüyorum. Ama böyle bir gecede yer alınca da iyi ki yapmışım diyorsun" diye konuştu.

Burak Yılmaz, transfer ile ilgili sorulara, "O konu kapandı, gitti" cevabını verdi.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Trabzonsporlu taraftarların kendisine destek verdiklerini ifade eden başarılı golcü, "Taraftarımın desteği her zaman Trabzonspor'a. Bana da ayrı bir sevgileri var, teşekkür ediyorum" dedi. Ne zaman sahalara döneceğini de açıklayan Yılmaz, "3 gündür takımla antrenmanlara başladım, Allah'a şükür kendimi iyi hissediyorum. Biraz daha zamanım var ama" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 22:39
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Burak Yılmaz

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