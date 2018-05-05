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Burak Yılmaz sürprizi! Anlaşma...

Beşiktaş, Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz ile her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcu, bordo mavili ekiple benservis sorununu çözerse imzayı atacak.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
Burak Yılmaz sürprizi! Anlaşma...

Bu sezon Beşiktaş forvet hattında bir türlü istediğini bulamadı. Bunu üzerine başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu harekete geçti.

Gündeme uzun süredir gelen isim ise Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'dı. Tecrübeli futbolcu ile konuşan yöneticiler oyuncu ile her konuda anlaştı.

Eğer Burak Yılmaz, Trabzonspor ile olan sözleşmesini halledebilir ve bonservisini çözebilirse kendisini yeniden Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.

32 yaşındaki golcü futbolcu 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Sisyah Beyazlı kulüp için gün saydığı öğrenildi. Transferde en etkili ismin Şenol Güneş olduğu da gelen bilgiler arasında

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
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