Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi
- Beşiktaş'a transferi için kulübü Trabzonspor ile görüşmelere başlandığı açıklanan golcü futbolcu, havalimanında gazetecilerin sorularına "Hayırlı olsun. Yarın konuşuruz" yanıtını verdi04 Ocak 2019 Cuma 03:01
ANTALYA (AA) - Beşiktaş'ın transferi konusunda görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Antalya'ya geldi.
Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı ve transferi konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya Havalimanı'na indi.
Gazetecilerin sorularına "Hayırlı olsun. Yarın konuşuruz." yanıtını veren Burak, kendisini bekleyen otomobille havalimanından ayrıldı.
İsmi bir süredir Beşiktaş'a transferiyle gündemde olan 33 yaşındaki golcü futbolcu, kariyerinde daha önce de siyah beyazlı formayı giymişti.
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