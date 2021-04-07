Burak Genççelebi kimdir? Şehit Burak Genççelebi kaç yaşında, nereliydi?

Şehit Burak Genççelebi kimdir? Konya'da düşen uçakta şehit olan Burak Genççelebi kaç yaşında?

Burak Genççelebi kimdir?

Şehit olan Burak Genççelebi'nin Yüzbaşı rütbesinde ve 35-36'lı yaşlarda olduğu kaydedildi. Şehit Burak Genççelebi'nin İzmir'in Çiğli ilçesinden geldiği ve yaklaşık 1 senedir Konya'da bulunduğu belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı. Açıklamada, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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