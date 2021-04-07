Burak Genççelebi kimdir? Şehit Burak Genççelebi kaç yaşında, nereliydi?
Türk Yıldızları NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olması ülkeyi yasa boğdu. Konya 3. Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Ekipler arama kurtarma çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi. Şehit Burak Genççelebi'nin hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Burak Genççelebi kimdir? Şehit Burak Genççelebi kaç yaşında, nereliydi?
Şehit Burak Genççelebi kimdir? Konya'da düşen uçakta şehit olan Burak Genççelebi kaç yaşında?
Burak Genççelebi kimdir?
Şehit olan Burak Genççelebi'nin Yüzbaşı rütbesinde ve 35-36'lı yaşlarda olduğu kaydedildi. Şehit Burak Genççelebi'nin İzmir'in Çiğli ilçesinden geldiği ve yaklaşık 1 senedir Konya'da bulunduğu belirtildi.
MSB: PİLOTUMUZ ŞEHİT OLMUŞTUR
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da düşen uçakla ilgili Twitter'dan yeni açıklama yaptı. Açıklamada, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerine ait NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatıldığı kaydedildi.
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