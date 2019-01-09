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Bünyenin kalkanı: Zerdeçal

Kökünün içerisinde %2,5 oranında kurkumin etken maddesi bulunduran zerdeçal, hem enfeksiyonlara karşı koruyor, hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:05
Bünyenin kalkanı: Zerdeçal

Antikanser ve antioksidan olan zerdeçal hem enfeksiyonlara karşı koruyor, hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zerdeçal mide dostu, mikrop, mantar ve virüs öldürücü, gaz giderici, safra salınımı arttırıcı, vücudu temizleyici ve karaciğer koruyucu özellikler barındırıyor. Zerdeçalın faydaları arasında iltihaplı romatizmaya karşı koruma sağlaması da yer alıyor.

Aksuvital Ar-Ge Merkezi, zerdeçal hakkında şu bilgileri veriyor: Zerdeçal kökünün içerisinde %2,5 oranında kurkumin etken maddesi bulunmaktadır. Kurkumin; zerdeçalın en önemli ve etkili olan etken maddesidir. İnsan metabolizması bu etken maddeden yararlanma yeteneğine sahip değildir.

Kansere karşı koruyucu

Ölümcül olduğu bilinen pankreas kanseri üzerinde yapılan bir çalışmada, pankreas kanseri teşhisi konulmuş deneklere zerdeçalın etken maddesi olan kurkuminoit karışımı verilmiş ve sonuçlar incelenmiştir. Araştırma sonucunda bazı hastalarda kanser gelişiminin yavaşladığı ya da durduğu gözlemlenmiştir.

“Alzheimer etkisini azaltıyor”

Zerdeçaldaki sarı renkli aktif kurkumin bileşenlerinin beyinde plak birikimini engellediğinin keşfedildiğini aktaran Aksuvital Ar-Ge Merkezi, “Yıkıcı protein parçaları hafıza kaybına yol açan Alzheimer hastalığına sebep olmaktadır ve zerdeçalın bu etkiyi azalttığı görülmektedir. Ayrıca dünyanın birçok yerinde kurkuminin kolorektal, pankreas kanseri, Alzheimer, sedef hastalığı, eklem iltihabına karşı etkileri üzerine araştırmalar yapılmaktadır” diyor.

Son olarak zerdeçal hakkında dikkat edilmesi gerekenler;

Aksuvital Ar-Ge Merkezi, şu uyarılarda da bulundu: Birçok hastalığa şifası bulunan zerdeçalla ilgili dikkat edilmesi gereken noktanın ise safra taşı olan ve diyabet hastaları için ilaç etkileşimleri söz konusu olabileceğinden bir uzmana danışmadan kullanılmamalıdır. Gebelerin ve emzirenlerin zerdeçal kullanmaması gerekmektedir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:05
  1. Antikanser
  2. antioksidan
  3. zerdeçal
  4. enfeksiyon
  5. bağışıklık sistemi
  6. Aksuvital Ar-Ge Merkezi
  7. Zerdeçal kökü
  8. kurkumin
  9. pankreas kanseri
  10. Alzheimer
  11. kolorektal
  12. sedef hastalığı
  13. eklem iltihabı
  14. diyabet hastaları

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