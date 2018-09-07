Bunun adı soykırım

HARUN SEKMEN İSTANBUL

Suriyelileri özgürleştirmek için mücadele eden mücahitleri yok etmek isteyen Rusya ve Esed rejimi, İdlib’teki bir avuç marjinal silahlı grubu bahane ederek milyonlarca masumu bombalıyor. Esed zulmünden kaçarak güvenli bölge gördükleri İdlib’e sığınan çoğunluğu kadın ve çocuk 3 milyon sivil ise ölüm korkusuyla yaşıyor. Uzun yıllar boyunca Esed rejiminin abluka altına aldığı İdlib halkı şimdi de dünyanın en güçlü devletlerinin saldırılarına maruz kalıyor. Büyük bir panik havasının hakim olduğu kentte milyonlarca insan soykırım tehlikesiyle karşı karşıya yaşıyor. Konu ile ilgili Akit’e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanları ve STK temsilcileri, “İdlib’e yapılacak geniş çaplı askeri bir operasyon vahşeti de beraberinde getirir. Batı’nın güdümündeki bir avuç marjinal grup bahane edilerek milyonlarca Müslüman acımasızca katledilmek isteniyor. Bunun adı operasyon değil soykırımdır. Operasyon adı altında bir katliamın ayak izlerini görüyoruz” şeklinde konuştular.

BÜYÜK BİR TRAJEDİ OLUR

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Eğer uluslararası kamuoyunda İdlib operasyonu ile ilgili bir bilinç oluşturulmazsa Halep’te yaşananın çok daha acısı yaşanacaktır. Zira birçok insan daha önce varılan bir takım anlaşmalar sonucu birçok İdlib’e geçti” dedi. Batı’nın güdümündeki bir avuç marjinal grubun bahane edilerek milyonlarca Müslümanın ölümle burun buruna getirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Akgül, “İdlib’de bulunan gruplar içerisindeki bir takım örgütler bahane edilerek 3 milyona yakın insan ciddi bir trajedi ile karşı karşıya getiriliyor. Bu trajedi Halep’i de aşar. Orada öteden beri Suriye için savaşan oluşumlar var. Elbette Batı’nın denetimindeki örgütlerde var. Ama ne olursa olsun 3 milyona yakın sivilin olduğu unutulmamalı. Bu operasyon ya durdurulmalı ya da sivil katliamına neden olacak her şeyin önüne geçilmelidir” şeklinde konuştu.

ÖLÜMÜN AYAK İZLERİ

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı (İHSD) Ali Akbaş “İdlib’e yapılacak askeri bir operasyon soykırıma davetiye çıkarmaktır. Bunun adı soykırımdır. Operasyon adı altında katliamın ayak seslerini duyuyoruz” ifadelerini kullandı. İdlib nüfusunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Akbaş, “İdlib’de yaşayan milyonlarca insanın içinde Amerika’nın güdümündeki bir avuç silahlı grup var. Bunlar bahane edilerek 3 milyona yakın insan katliama kurban gitmek üzere. Bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor zaten. Bu duruma müsaade etmemeliyiz. Bu insanlar zaten oraya güvenli bölge diye geldiler” ifadelerini kullandı.