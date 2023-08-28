"Bunu yapmak boru değil"! Erdoğan öyle bir şey yaptı ki...

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, mevcut siyasi aktörlerin hiçbirisinin Tayyip Erdoğan’ın alternatifi olmadığını belirtti. “Hiç kimsenin hiçbir şeye inanmadığı, Cem Yılmaz'ın David Copperfield skecinde olduğu gibi, ‘kesin ip var…’ diye söylendiği bir çağda 85 milyonluk ülkede bunca yıl, bu kadar insanın güvenini kazanmak boru değil” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Mayıs yenilgisi sonrası oluşan yeni dengede yer kapma yarışına giren muhalefet cephesi "sebebi" konuşacak halde değil.

Aynı ninnilerle takipçilerini oyalıyorlar. Tıpkı seçim öncesi olduğu gibi...

Oysa siyasi husumetten gözü kör olmamış her kesimden seçmen Erdoğan'da olup da muhalefet aktörlerinde olmayanı görüyor.

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Tek kelime:

Güven.

Pandemi, sonrasında gelen küresel ekonomik kriz, savaşlar derken kurumlara ve otoritelere güveni görülmemiş şekilde azalan bireyler bu belirsizlikte sığınacak liman arıyor.

İnsanlar evinde sosyal medya başında oturup sonunu getirecek virüsü, mülteci akınını, küresel ısınmayı, işten atılmayı kısacası "korkusunu beklerken" mazinin güvenli kollarına kaçıyorlar.

İzledikleri eski dizilere tekrar başlayanlar çok.

Seçmen de iyi bir yönetmen gibi, Erdoğan'ın final sahnesinde hesabı mutlaka ödeyeceğini, düğümü çözeceğini, işi kotaracağını, bir şekilde gemiyi yürüteceğini biliyor. Çünkü defalarca şahit oldu. Bu yüzden beğenmese de eleştirse de başta onun olduğunu bilmek güvende hissetmesini sağlıyor.

Anlamak isteyen için de iktidardaki yirmi birinci yılında hala yüzde 52'yi aşan oy almasının da başka bir izahı yok zaten.

Hiç kimsenin hiçbir şeye inanmadığı, Cem Yılmaz'ın David Copperfield skecinde olduğu gibi, "kesin ip var..." diye söylendiği bir çağda 85 milyonluk ülkede bunca yıl, bu kadar insanın güvenini kazanmak boru değil.

Var mı mevcutlar arasında tüm Türkiye'de böyle yoğun bir konsesüs sağlayacak tek bir isim?

Erdoğan'ın daha kısa bir süre önce sandıkta üst üste koyup yendiği aktörleri saymayacaksınız herhalde?”