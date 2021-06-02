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Aktüel Bunu yapan insan olamaz! Kan donduran vahşet
Aktüel

Bunu yapan insan olamaz! Kan donduran vahşet

Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, ayaklarını kestiği yavru köpeği katledip ağaca astı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 19:41:00 -
Bunu yapan insan olamaz! Kan donduran vahşet

Onikişubat ilçesinin Fatmalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru bir köpeğin ayaklarını kesip, öldürdükten sonra ağaca astı. İhbar üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalleye giderek inceleme yaptı.

Ekiplerin, köpeği öldüren kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Öte yandan, yavru köpeğin vahşice öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

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