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Bunu da yaptılar! Taze görünsün diye balığa sahte göz taktılar

Kuveyt'te bir balıkçı sattığı balığın taze gözükmesi için; balığa sahte göz taktı. Balıkçı kapatıldı.

04 Eylül 2018 Salı 17:01
Bunu da yaptılar! Taze görünsün diye balığa sahte göz taktılar

Türkiye'de balık sezonu 1 Eylül'de başladı. Balık almak için tezgahalara gidenlerin aklındaki en önemli sorulardan biri de balık taze mi?

SAHTEKARLARA DİKKAT

Kuveyt'te bir balıkçı sattığı bayat balığı taze göstermek için sahte göz taktı. Ancak bu durum ortaya çıkınca Kuveyt Ticaret Bakanlığı balıkçıyı kapattı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:01
  1. Kuveyt
  2. Görülmemiş sahtekarlık
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