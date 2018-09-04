Bunu da yaptılar! Taze görünsün diye balığa sahte göz taktılar

Türkiye'de balık sezonu 1 Eylül'de başladı. Balık almak için tezgahalara gidenlerin aklındaki en önemli sorulardan biri de balık taze mi?

SAHTEKARLARA DİKKAT

Kuveyt'te bir balıkçı sattığı bayat balığı taze göstermek için sahte göz taktı. Ancak bu durum ortaya çıkınca Kuveyt Ticaret Bakanlığı balıkçıyı kapattı.