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Gündem Bunlar şeytana ders verir: CHP’den PKK'lı akademisyenlere göreve iade sözü!
Gündem

Bunlar şeytana ders verir: CHP’den PKK'lı akademisyenlere göreve iade sözü!

CHP’nin, ABD’li Jeremy Rifkin’i danışman olarak açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nda konuşan Selin Sayek Böke, TSK’ya “katliam” iftirası atan “Barış Akademisyenleri”nin göreve iade edileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:15:00 -
Bunlar şeytana ders verir: CHP’den PKK'lı akademisyenlere göreve iade sözü!

CHP’nin, ABD’li Jeremy Rifkin’i danışman olarak açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nda konuşan Selin Sayek Böke, TSK’ya “katliam” iftirası atan “Barış Akademisyenleri”nin göreve iade edileceğini söyledi.

CHP'nin düzenlediği "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" programının yankıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak ABD'li Jeremy Rifkin'i açıkladığı programda, HDP'ye de yeşil ışık yakıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda gerçekleştirecekleri faaliyetlerde "Barış Akademisyenleri" isimli gruba da yer verdi. CHP'li Böke, yüzlerce şehit verdiğimiz çukur eylemleri, PKK'ya karşı operasyonların durdurulması için bildiri yayınlayan "Barış Akademisyenleri"nin üniversitedeki görevlerine geri döneceğini söyledi.

DEVLETİ SUÇLAYAN BİLDİRİ

CHP'li Böke, "Barış imzacısı akademisyenleri yeniden öğrencileriyle, yeniden üniversiteleriyle buluşturacağız" dedi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin eylemlerine de destek veren Böke, "Boğaziçi'ni ve tüm üniversiteleri hep birlikte özgürleştireceğiz" ifadesini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "karanlık aydınlar" diye nitelediği bin 128 akademisyen, 11 Ocak 2016'da bildiri yayımlamıştı. "Barış Akademisyenleri" imzasıyla yayımlanan bildiride, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Çukur Operasyonları"na şiddetle karşı çıkılmıştı. Bin 128 akademisyenin imzacısı olduğu bildiride, "Devlet tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliamlardan vazgeçsin" şeklinde skandal ifadeler kullanılmıştı.

'HALKA UYGULANAN ŞİDDET'

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonların durdurulmasını isteyen akademisyenler, terörle mücadeleyi "halka uygulanan şiddet" olarak tanımlamış ve terör örgütüyle müzakere edilmesi çağrısında bulunmuşlardı. İmzacı isimler, Türkiye'ye karşı harekete geçilmesi için uluslararası arenada da temaslarda bulunacaklarını belirterek tehditkâr söylemlerde bulunmuşlardı.

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Yorumlar

yahudi oyun

vaftiz edilmiş sapkın papazın metresi ;siyonist israili taşeronu kürdistanın lgbt lilerine af vadediyor ;işimiz olmaz ;gidecekleri yer leş çukuru kuracakları çadır taziye çadırı olur !

cuma aktaş

Çok normal bahsedilen parti chp... Alıştık artık. Hdp'den daha çok destekçi oldular. Artık karayılanı, sarı çiyanı ne kadar kalleş varsa hepsi destek mesajı gönderiyorlar açık açık ve desteklerini sunuyorlar. Onların desteğini almak bile ayrı bir utançken bunlar bu durumdan çok memnun.
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