Bunlar kaşarlanmış İslam düşmanı! "Allahu Ekber"den bile rahatsız oldular
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, deprem göçüğünden sağ çıkarılan vatandaşlarımızı kurtaranların Allahu Ekber demelerine bile tepki gösteren "kaşarlanmış İslam düşmanı tiplere" çok sert tepki gösterdi.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, deprem göçüğünden sağ çıkarılan vatandaşlarımızı kurtaranların Allahu Ekber demelerine bile tepki gösteren "kaşarlanmış İslam düşmanı tiplere" çok sert tepki gösterdi. Söz konusu zevat için "Charlie Hebdo’ya personel yazılsalar, eğreti durmazlar" ifadelerini kullanan Korkmaz, özetle şunları kaydetti:
"(…) İçerideki kaşarlanmış İslam düşmanı tiplere gelince…
Devasa deprem yıkımında, Yüzyıl’ın Felaketi’nde bile kinlerini kustular!
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Charlie Hebdo’ya personel yazılsalar, eğreti durmazlar!
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Deprem göçüğünden sağ çıkarılan vatandaşlarımızı kurtaranların Allahu Ekber demelerine tepki gösteren…
“Ekran yüzleri” pardon “yüzsüzleri” var!
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Camilerde sala okunmasından “acayip rahatsız” olan Medyatik John’lar da…
-İslam düşmanlığında berdevam!
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İçerideki ayrı, dışarıda kaçak olanı ayrı saldırıyor!
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FETÖ işbirlikçisi firari John Dündar…
Casusluğunun hesabını vermek yerine CIA/BND’nin namı hesabına Türkiye’mize pislik yağdırıyor.
-FETÖ’cü kaçaklardan da alkış alıyor. (…)"