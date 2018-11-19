Bunlar buzdolabına girmez



Özellikle yeni evlenenler veya üniversiteye başlayıp arkadaşlarıyla eve çıkanlar eğer anne öğüdü dinlememiş, evde ne olup bittiğine pek aldırmamış, hep önüne getirilene kaşık sallayıp sonra da bir köşede telefonuyla oynamaya başlamış iseler, hayatın ilk gerçekleriyle burun buruna gelirler. Artık ev temizliğini, bulaşıkları, kıyafet yıkamayı ve yemekleri kendi başınıza yapmak zorundadırlar.

Hataları düşe kalka öğrenmek elbette en iyisidir. Ama bu kadar basit şeyleri tecrübeyle öğrenmek hem gülünç hem de can sıkıcı olur.

Meselâ her şeyi buzdolabına koymak... Böylelikle yiyeceklerin taze kalacağına sanırlar!

Halbuki bazı yiyeceklerin dolapta taze kalmayı bırakın tam aksine bayatlar, çürür!.

Sizler için dolaba koymanız halinde tadı bozulacak veya bayatlayacak 13 yiyeceğin listesini yaptık, resimledik.



Kahvenin dolapta tadı bozulur. Üstelik diğer yiyeceklerin kokusunu çeker. Kahvelikten çıkar!

Patatesler dolaba koyulmaları halinde içindeki şeker oranı artar. Dahası tatları bozulur.

Baharatların da buzdolabında saklamanız halinde tatları bozulacaktır.

Sıvı yağlar tat ve renk değiştirirler.

Fesleğen sıcağa ihtiyacı olduğundan dolapta bozulur. Sebzeler gibi taze kalmaz. Onun yeri en iyisi saksısıdır. Oradan ihtiyacınız kadar koparırsınız olur, biter.

Elma, dolabın dışındayken daha tatlı olurlar. Ayrıca elmanın yanına koyacağınız her türlü meyve hızla olgunlaşır. Dikkat etmezseniz, çürüdüklerini de görürsünüz.

Ekmek, evet uzun süre sakladığınızı sanırsınız ama dolapta kurur. Bakmışsınız küflenmiş. Buzluğuna atarsanız, çözündüğünde ise tadı tuzu olmaz!

Sarmısak, dolapta sadece tadı değişmez. Sarmısaklar aynı zamanda lastik gibi olurlar ve küflenirler.

Soğanlar da yumuşarlar ve küflenirler. Soğanlar oda sıcaklığında ve karanlık yerlerde saklanmalı.

Domatesin olgunlaşmasını soğuk hava önler. Dolaptan çıkarıldığında lezzetli olmazlar.

Bal, kristalize olur ve tadı değişir.

Muzun besin değerleri düşer, kahverengileşir, tadı bozulur ve çürür.

Avokado dolapta olgunlaşamazlar. Öte yandan kısa bir süre içinde yememeniz halinde çürüyecek olan avokadoları dolapta saklayabilirsiniz. Olgunlaşmasını istiyorsanız, dışarıda elmanın yanına bırakmanız en iyisidir..