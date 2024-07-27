Bunlar bir tek güçten anlar! Kökleri gelene, kuruyana kadar vurun

Doğruhaber gazetesi yazarı Suat Yaşasın, İsrail ve ABD'nin sadece güçten anladığını belirtti. Yaşasın, siyonistlerin ve Amerika'nın vahşi ve gaddar olduğunu ifade etti. Mücahidlerin bu zalimlere karşı durmadan mücadele ettiğini vurgulayan Yaşasın, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeleri gerektiğini belirtti. Yaşasın, şunları kaydetti:

"Hiç denemeye gerek yok..

Laftan maftan anladıkları yok..

Bunlar sadece güçten anlar!

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Şu siyonistler..

Bu amerikalar..

O bilmem neler..

Vahşidir..

Gaddardır..!

Bir gram menfaatleri için..

Hatta çok düşük menfaat ihtimali için..

Tüm dünyayı ateşe verirler..

Herkesi boğazlarlar..

Bütün her tarafı yakıp yıkarlar..!

Öyle..

Bilmem vicdanmış..

İnsanlıkmış..

Haklarmış..

Hukukmuş..

Yok, saygıymış..

Karşılıklı hürmetlermiş..

Zerresi yok bunlarda!

Şehid Rantisi'nin ifadesiyle..

"Bunlar bir tek silahtan anlar..!"

Bir o getirir onları yola..

Sadece güce toslayınca çekinirler..

Yiğitleri görünce tırsarlar..!

O sebeple..

Bizim Mücahidler de vuruyor..

Durmadan vuruyor..

Vurdukça vuruyor..

Tekrar tekrar vuruyor..

Dönüp gelip vuruyor..!

Önden vuruyor..

Arkadan vuruyor..

Sağdan vuruyor..

Soldan vuruyor..

Üstten vuruyor..

Alttan vuruyor..

Yerden vuruyor..

Gökten vuruyor..

Öyle ki..

Şamar oğlanına döndüler..

Vaveylâlar koparıyorlar..

Eyvahlar ediyorlar..

İmdat imdat diye bağırıyorlar..

Kimse yok mu? Yardıma koşun, diye zırlıyorlar..!

Daha geçen gün..

Feryad figan..

Nasıl da zırlıyorlardı..

"Eyvah ki eyvah..

Vura vura..

Tanklarımızı bitirdiler..

Derhal 'ateşkes' istiyoruz!

Hemen durdurun bunları..

Ne olur..

Bitiyoruz..!"

Onun için..

Vurun bu alçaklara..

Gaddarlara..

Zalimlere..

Vahşilere..

Hainlere..

Vurun..

Destekçilerine..

Finansçılarına..

Yardakçılarına..

Yaygaracılarına..

Kökleri gelene..

Kuruyana kadar vurun!"