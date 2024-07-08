Bunlar adam olmayacak: CHP şimdi de Diyanet Mola'ya dadandı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki Diyanete ait "Diyanet Mola" standının kaldırma kararı ile ilgili Başkan Mustafa Bozbey'e sert tepki gösterdi. Başkan Gürkan, standın kaldırılma kararının, iddia edildiği gibi Ocak 2024'te alınmış bir karar olmadığını, ayrıca müftülük yetkilileriyle de konuyla ilgili herhangi bir temas kurulmadığını belirterek, "Kamuoyu ile paylaşmış olduğunuz terminal bünyesinde bulunan “Diyanet Mola” standını kaldırma gerekçelerinizin her biri izaha muhtaç. Bozbey Başkan, ya kandırılıyorsun, ya da bu yalana sende ortaksın. Hangisi olduğunu sen söyle” diye seslendi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 2019 yılında İl Müftülüğü tarafından seyahat eden vatandaşlar için danışma noktası olarak kurulan "Diyanet Mola" standının , Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURULAŞ tarafından atıl vaziyette bulunduğu ve sair uygunsuzluklara mekan olduğu gibi mesnetsiz iddialarla kapatılamayacağını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, halkın dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek, doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak amacını taşıyan "Diyanet Mola" standı ile ilgili kapatma kararına sert bir tepki gösterdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bozbey Başkan, ya kandırılıyorsun, ya da bu yalana sende ortaksın. Hangisi olduğunu sen söyle. Kamuoyu ile paylaşmış olduğunuz terminal bünyesinde bulunan “Diyanet Mola” standını kaldırma gerekçelerinizin her biri izaha muhtaç. BURULAŞ Genel Müdürlüğü'nün Ocak 2024'te (Alinur Aktaş Başkanımız dönemine ait olduğu kastedilen) almış olduğu böyle bir karar yokken kastettiğiniz karar kimin? Söz konusu stant için İl Müftülüğü ile BURULAŞ arasında imzalanan protokol süresi Ocak 2025 iken bu tarihin 1 Temmuz 2024 olduğunu nasıl belirlediniz. İlgili standın kaldırılması ve yeni yer belirlenmesi konusunda İl Müftülüğü yetkilileri ‘Bizimle kimse diyaloğa geçmedi' diyorsa sizler kiminle iletişime geçtiniz. Halkımızın dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek, doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak amacını taşıyan "Diyanet Mola" standını esnafımızın şikayet ettiğini söyleyerek sorumluluğu Terminal esnafına yüklemek haksızlık değil de nedir. Eğer bu bilgileri BİRKOP Başkanlığı yapmış BURULAŞ Genel Müdürünüzden aldıysanız, Terminal esnafıyla geçmişlerine bir daha bakın derim.”