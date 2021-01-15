Bundan sonra ne olacak? Çocukları Adnan Oktar suç örgütü tarafından kaçırılan baba her şeyi anlattı

Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Oktar’ı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, siyasal veya askeri casusluk, FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım, 7 kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 27 kez nitelikli cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, eğitim hakkının engelleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve tehdit suçlarından önce 1075 yıl hapse mahkum etti.

Daha sonra yöneticisi olduğu örgüt üyelerinin cezaları da eklenince cezası 9 bin 803 yıl 6 ay hapis ve 400 bin lira para cezasına yükseldi.

Örgütün kirli yüzü ise ortaya çıkmaya devam ediyor.

Çocukları Adnan Oktar suç örgütü tarafından kaçırılan baba Elvan Koçak yeniakit.com.tr Youtube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.