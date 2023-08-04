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Sağlık Buna çok şaşıracaksınız! İncir diye arı yiyor olabilirsiniz
Sağlık

Buna çok şaşıracaksınız! İncir diye arı yiyor olabilirsiniz

Yeniakit Publisher
2023-08-04 17:50:00 -
Buna çok şaşıracaksınız! İncir diye arı yiyor olabilirsiniz

Diğer çiçeklerden farklı bir polenleşme yaşayan incirin içindeki çıtırlar bir arıya ait olabilir.

Dut familyasından olan İncir aslında bir meyve değil de tersyüz edilmiş çiçeklerdir. İncir ağaçları çiçek açmaz. İncir ağacının çiçekleri kabuğun içinde bir koza şeklinde açar ve sonrasında olgunlaşarak meyveye dönüşür.

Medyaradar’da yer alan bilgilere göre, incir çiçekleri içeride büyümek zorunda kaldıkları için diğer çiçeklerden farklı bir polenleşme sürecine ihtiyaç duyarlar. Bu noktada ise devreye incir arısı girer.

Arılar larvalarını incire bırakır

İncirlerin aslında incir arıları olmadan türlerini devam ettirme imkanı yoktur, incir arısının da incirsiz yaşama ihtimali yoktur çünkü larvalarını incire bırakır. Bazı incir türleri erkek bazıları dişidir, dişileri tozlaştırmak için incir arısına ihtiyacı vardır.

Dişi yaban arısı incirin içine girerken çok dar bir delikten geçer ve bu sırada kanatlarını kaybeder ve içeride tuzağa düşer. İncir erkek ise yumurtalarını içeri bırakır, bunlar yumurtadan çıkan larvalara dönüşür, sonrasında ise eşek arısına.

Erkek yavru arılar kanatsız doğarlar ve tek görevleri çiftleşmek ve incirin dışına doğru bir tünel kazmaktır. Sonrasında ise dişi incirler bu tünelden yanlarına incir poleni de alarak uçup giderler.
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İncirin içindeki çıtırlar

Yaban arısı dişi incire girdiği zaman ise onu tozlaştırsa da yumurtalarını bırakamadığı için yalnız ölür. Ve dişi incir bu yaban arısını tamamen sindirebilecek bir enzim üretir.

İncirin içindeki çıtırlar bir arının parçaları değil, sadece tohumdur. Ama yine de incir yediğiniz sırada bir arının parçalarını da yiyor olabilirsiniz.

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