Bulut Teknolojisi

Bulut bilişim, bilgisayar sistemi kaynaklarının, özellikle veri depolama (bulut depolama) ve bilgi işlem gücünün, kullanıcı tarafından doğrudan aktif yönetim olmaksızın isteğe bağlı kullanılabilirliğidir. Terim genellikle İnternet üzerinden birçok kullanıcının kullanabildiği veri merkezlerini tanımlamak için kullanılır.

Bulut bilişim hizmetleri sayesinde, kullanıcılar herhangi bir bilgisayardan e-postalarını kontrol edebilir ve hatta Dropbox ve Google Drive gibi hizmetleri kullanarak dosyaları depolayabilir. ... Örneğin, Adobe müşterileri, Creative Cloud'daki uygulamalara İnternet tabanlı bir abonelik aracılığıyla erişebilir.

Bulut bilişim neden kullanılıyor?

Bulut bilişim, uygulama ve verilere dünyanın her yerinden ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişimi kolaylaştırır. Tasarruf; Bulut bilgi işlem, işletmelere ölçeklenebilir bilgi işlem kaynakları sunarak onları edinme ve bakım maliyetlerinden kurtarır.

Bulut bilişimin faydaları nelerdir?

Bulut altyapıları çevresel proaktiviteyi destekler, fiziksel ürünler ve donanımlar yerine sanal hizmetleri güçlendirir ve kağıt israfını azaltır, enerji verimliliğini artırır ve (çalışanların internet bağlantısı olan her yerden erişmesine izin verdiği için) işe gidip gelme ile ilgili emisyonları azaltır.

Bankalar bulut bilişim teknolojisini kullanıyor mu?

Bankalar ve kredi birlikleri, büyük portföylerin risk yönetimi işlemlerini azaltmak için bulut hizmetlerini kullanır. First National Technology Solutions, uygulama geliştirme, test etme, olağanüstü durumdan kurtarma, yük devretme ve veri depolama imkanı sunar.

Bulut bilişimi nasıl kullabilirsiniz?

Bulut bilişim için Mobil uygulama, Android ve iOS platformlarında erişim sağlayabilirsiniz. Mobil uygulamayı Apple® App Store veya Google Play® mağazasından “My Cloud Home” araması yaparak indirin. Uygulamayı başlatın ve My Cloud Home hesabınızın Kullanıcı Adı ve Parolasını kullanarak Oturum Açın. Artık içeriğinize mobil uygulama üzerinden erişebilirsiniz.

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