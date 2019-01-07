0553 313 94 23

Bulgur ye, zihnin açılsın

Bizde hamilelere ihtiyaçları olan folik asit için ilâç verilirken, Amerikalı doktorlar onlara bulgur yemelerini tavsiye ediyor..

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:48
Bulgur ye, zihnin açılsın

Çocukların beyin gelişimi için gevrek yerine sütle bulgur karıştırın, farkı göreceksiniz. Bulgur tok tutuyor, acıkmayı önlüyor. Kabızlık yapmıyor.

Dünyanın bulgur üretiminde 1 numarasıyız. Ancak, şehirleştikçe ondan uzaklaştık. Sofralarımıza nadiren gelir oldu bulgur. Oysa bulgur kalbe en yararlı gıda. Zeka gelişimini sağlayan gıda. Çünki anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini sağlıyor. Biz hamilelere folik asit ihtiyaçlarını gidersin diye hapları yuttururken Amerikalı doktorların hamilelere folik asit ilaçları yerine bulgur tavsiye ettiğ ortaya çıktı. Okul çocuklarının zeka gelişimleri için de bulgurdan iyisi yok denebilir. Sütle ıslatılan bulguru kaşıklayan çocukta gözle görülür derecede gelişim oluyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, “Bir kadın hamile olduğu zaman bebeğin beyin gelişimi için doktorlar folik asit ilaçları veriyor, Bu ilaçlar çocuğun beynini geliştiriyor. Fakat Amerikalılar bizdeki gibi hap vermiyor, onlar bulgur öneriyor” dedi.

Pişirilip kurutulduğu için bulgurda küf oluşmadığını, dolayısıyla aflatoksin de bulunmadığını belirten Bayram, şunları söyledi:

“Bulgur, böcek ve larvaların oluşumuna dayanıklıdır. Raf ömrü oldukça uzun, sıcağa ve rutubete dayanıklıdır. Bulgur doymamış yağa sahiptir, beslenmede önemlidir ve ekonomiktir. Hazırlanması kolaydır. Vejeteryan beslenmeye çok uygun bir üründür. Kalp için oldukça yararlı, sindirimi kolaydır. Süt ile karıştırıldığında mükemmel, muhteşem bir gıda oluyor.”

Birleşmiş Milletler (BM) için önemli bir gıda yardım malzemesi olan bulgurun, ABD’de savaş ihtimaline karşı da stoklanan stratejik gıda olduğunu belirten Bayram, “Bir kadın hamile olduğu zaman bebeğin beyin gelişimi için doktorlar folik asit ilaçları veriyor, bu ilaçlar çocuğun beynini geliştiriyor. Fakat Amerikalılar bizdeki gibi hap vermiyor, onlar bulgur öneriyorlar. Diyorlar ki ‘hamileyseniz ilk 3 ay içerisinde bulgur yediğiniz zaman folik asidi ilaçtan değil doğrudan bulgurdan alabilirsiniz’. O açıdan bulgur önemli.”

Türkiye’de de eskiden köy çocukları için “çok zeki” kavramının kullanıldığını anımsatan Bayram, bu çocukların annelerinin hamilelik döneminde, bulgur ve ceviz gibi ürünler tükettiğini ancak bu durumun şehirleşmeyle beraber değiştiğini ifade etti.

Bulgurun çok önemli bir diyet maddesi olarak tespit edildiğini anlatan Bayram, bulgur yiyen insanın daha geç acıktığını dile getirdi.

Bayram, bulgurda çocuklar ve yaşlılar için önemli olan kalsiyum bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sütle karıştırıp yenilirse kemik gelişimi için önemli. Çocuğa altı aylık olduktan sonra eğer çölyak hastası değilse, ek gıda olarak sütle karıştırılıp bulgur verilebilir. Çok yararı var, çocuğu geliştiriyor. Hem kilo almasını sağlıyor hem de diğer fonksiyonlarını geliştiriyor. Beslenmeyle ilgili yapılan çalışmalarda bu var. Sütle bulguru birleştirin, bakliyatla bulguru birleştirin veya tek başına yiyin. Kabızlık yapmıyor, bağırsağı da şişirdiği için besinlerin emilimini artırıyor.”
Bayram, Türkiye’de şu anda kişi başına yılda 7 kilo pirinç, 5 kilo makarna, 12 kilo ise bulgur tüketildiğini vurgulayarak, dünyada en büyük bulgur üreticisinin yıllık 1 milyon ton üretimle Türkiye olduğunu, ABD ve Kanada’nın ise Türkiye’yi izlediğini sözlerine ekledi..

Bulgur, özellikle bağırsaklarda kanser riskini büyük oranda azaltıyor. Şehirleşmiş, bazı çıktığı yumurtayı beğenmezler tarafından “köylü yiyeceği” diye sofralardan uzak tutulan bulgur, besin değeri yanında vitaminler açısından da son derece zengin bir gıda maddesi..

Besin değeri

Gaziantep Üniversitesi’nde elde edilen sonuçlara göre; bol miktarda fiber ihtiva eden bulgur, bağırsak kanseri riskini engelliyor. 100 gram bulgur, vücuda yaklaşık 350 kalori veriyor. Ayrıca 69.8 gram karbonhidrat, 12.5 gram protein, 1.5 gram lipid, 40 miligram kalsiyum, 3.5 miligram demir, 0.40 miligram B1 vitamini, 0.04 miligram B2 vitamini ve 4.3 miligram niacin ihtiva ediyor

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:50
  1. Gaziantep
  2. bulgur
  3. bulgurun besin değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgur ye, zihnin açılsın
    1. Bulgur ye, zihnin açılsın
    2. İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış..
    3. Dünya Bankası Başkanı görevi bırakıyor
    4. Dikkat eksikliğiniz ta çocukluktan..
    5. GÜNCELLEME 2-Başkentte FETÖ'ye..
    6. Gördükleri karşısında şok geçirdi:..
    7. Bebek emekliyorsa daha titiz olmalısınız
    8. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    9. Çocuğunuzu siz yönlendirmelisiniz
    10. Balıkesir'de yarın okullar tatil mi?..
    11. Dışişlerinden Gabon'daki darbe..
    12. Elazığ merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY..
    13. Mersin'de bir kişi anne ve babasını..
    14. Kalbinizin sebebi bu olabilir mi?
    15. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    16. Futbol: Hazırlık maçı
    17. Tarım ve Orman Bakanlığından "hileli..
    18. Macron çok kızacak... İtalya'dan Sarı..
    19. Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!