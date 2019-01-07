Bulgur ye, zihnin açılsın

Çocukların beyin gelişimi için gevrek yerine sütle bulgur karıştırın, farkı göreceksiniz. Bulgur tok tutuyor, acıkmayı önlüyor. Kabızlık yapmıyor.

Dünyanın bulgur üretiminde 1 numarasıyız. Ancak, şehirleştikçe ondan uzaklaştık. Sofralarımıza nadiren gelir oldu bulgur. Oysa bulgur kalbe en yararlı gıda. Zeka gelişimini sağlayan gıda. Çünki anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini sağlıyor. Biz hamilelere folik asit ihtiyaçlarını gidersin diye hapları yuttururken Amerikalı doktorların hamilelere folik asit ilaçları yerine bulgur tavsiye ettiğ ortaya çıktı. Okul çocuklarının zeka gelişimleri için de bulgurdan iyisi yok denebilir. Sütle ıslatılan bulguru kaşıklayan çocukta gözle görülür derecede gelişim oluyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, “Bir kadın hamile olduğu zaman bebeğin beyin gelişimi için doktorlar folik asit ilaçları veriyor, Bu ilaçlar çocuğun beynini geliştiriyor. Fakat Amerikalılar bizdeki gibi hap vermiyor, onlar bulgur öneriyor” dedi.

Pişirilip kurutulduğu için bulgurda küf oluşmadığını, dolayısıyla aflatoksin de bulunmadığını belirten Bayram, şunları söyledi:

“Bulgur, böcek ve larvaların oluşumuna dayanıklıdır. Raf ömrü oldukça uzun, sıcağa ve rutubete dayanıklıdır. Bulgur doymamış yağa sahiptir, beslenmede önemlidir ve ekonomiktir. Hazırlanması kolaydır. Vejeteryan beslenmeye çok uygun bir üründür. Kalp için oldukça yararlı, sindirimi kolaydır. Süt ile karıştırıldığında mükemmel, muhteşem bir gıda oluyor.”

Birleşmiş Milletler (BM) için önemli bir gıda yardım malzemesi olan bulgurun, ABD’de savaş ihtimaline karşı da stoklanan stratejik gıda olduğunu belirten Bayram, “Bir kadın hamile olduğu zaman bebeğin beyin gelişimi için doktorlar folik asit ilaçları veriyor, bu ilaçlar çocuğun beynini geliştiriyor. Fakat Amerikalılar bizdeki gibi hap vermiyor, onlar bulgur öneriyorlar. Diyorlar ki ‘hamileyseniz ilk 3 ay içerisinde bulgur yediğiniz zaman folik asidi ilaçtan değil doğrudan bulgurdan alabilirsiniz’. O açıdan bulgur önemli.”

Türkiye’de de eskiden köy çocukları için “çok zeki” kavramının kullanıldığını anımsatan Bayram, bu çocukların annelerinin hamilelik döneminde, bulgur ve ceviz gibi ürünler tükettiğini ancak bu durumun şehirleşmeyle beraber değiştiğini ifade etti.



Bulgurun çok önemli bir diyet maddesi olarak tespit edildiğini anlatan Bayram, bulgur yiyen insanın daha geç acıktığını dile getirdi.

Bayram, bulgurda çocuklar ve yaşlılar için önemli olan kalsiyum bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sütle karıştırıp yenilirse kemik gelişimi için önemli. Çocuğa altı aylık olduktan sonra eğer çölyak hastası değilse, ek gıda olarak sütle karıştırılıp bulgur verilebilir. Çok yararı var, çocuğu geliştiriyor. Hem kilo almasını sağlıyor hem de diğer fonksiyonlarını geliştiriyor. Beslenmeyle ilgili yapılan çalışmalarda bu var. Sütle bulguru birleştirin, bakliyatla bulguru birleştirin veya tek başına yiyin. Kabızlık yapmıyor, bağırsağı da şişirdiği için besinlerin emilimini artırıyor.”

Bayram, Türkiye’de şu anda kişi başına yılda 7 kilo pirinç, 5 kilo makarna, 12 kilo ise bulgur tüketildiğini vurgulayarak, dünyada en büyük bulgur üreticisinin yıllık 1 milyon ton üretimle Türkiye olduğunu, ABD ve Kanada’nın ise Türkiye’yi izlediğini sözlerine ekledi..

Bulgur, özellikle bağırsaklarda kanser riskini büyük oranda azaltıyor. Şehirleşmiş, bazı çıktığı yumurtayı beğenmezler tarafından “köylü yiyeceği” diye sofralardan uzak tutulan bulgur, besin değeri yanında vitaminler açısından da son derece zengin bir gıda maddesi..

Besin değeri

Gaziantep Üniversitesi’nde elde edilen sonuçlara göre; bol miktarda fiber ihtiva eden bulgur, bağırsak kanseri riskini engelliyor. 100 gram bulgur, vücuda yaklaşık 350 kalori veriyor. Ayrıca 69.8 gram karbonhidrat, 12.5 gram protein, 1.5 gram lipid, 40 miligram kalsiyum, 3.5 miligram demir, 0.40 miligram B1 vitamini, 0.04 miligram B2 vitamini ve 4.3 miligram niacin ihtiva ediyor