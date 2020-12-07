Bulgur köftesi nasıl yapılır? | Bulgur köftesi tarifi
Yoğurtlu bulgur köftesi tarifi | Bulgur ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Bulgudan pilav yapabileceğiniz gibi köfte de hazırlayabilirsiniz. Peki, bulgur köftesi nasıl yapılır? | Bulgur köftesi gerekli malzemeler? | Tam ölçülü bulgur köftesi tarifi
Yoğurtlu bulgur köftesi malzemeleri | Lezzetli olduğu kadar besleyici olan bulgurla dillere destan köfteler hazırlayabilirsiniz. Peki, yoğurtlu bulgur köftesi nasıl yapılır?
Bulgur köftesi tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 su bardağı sıcak su
- Yarım su bardağı irmik
- 1 adet yumurta
- Yarım soğan
- 1 tatlı kaşığı salça
- 3 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber kimyon
Sos için:
- 1 çay kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı domates salçası
- 1,5 yemek kaşığı tereyağı
- 1-2 diş sarımsak
- Yarım soğan
Üstü için:
- 1,5 su bardağı yoğurt
- Tuz
Bulgur köftesi nasıl yapılır?
Öncelikle bulguru bir kasenin içerisine alın ve üzerine sıcak su dökün. Bulgurun üzerini kapatın ve suyunu çekmesini bekleyin.
Bir yoğurma kabının içerisine irmik, yumurta, yarım soğan rendesi, salça, tuz, karabiber ve unu alıp karıştırın.
Suyunu çeken bulguru da karışıma ekleyip yoğurun.
Bir tepsiye un serpin.
Ellerinizi ıslatın ve minik köfteler hazırlayın. Hazırladığınız köfteli un serptiğiniz tepsiye dizin.
Unu köftelerin her yanına bulayın.
Bur tencereye bol su doldurun. İçerisine tuz ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kaynayan suya köfteleri atın.
Bir tavaya tereyağını alın.
Rendelediğiniz yarım soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından sarımsak ve salçaları ilave edin. Sos hazır olunca olacağın altını kapatın.
Bir kasede yoğurt ve tuzu çırpın
Pişen köfteleri tencereden alın.
Servis tabağına aldığınız köftelerin üzerine önce yoğurt ardından da salçalı sostan gezdirin.
Afiyet olsun.