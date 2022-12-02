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Gündem Bulgaristan sınırında insanlık dramı
Gündem

Bulgaristan sınırında insanlık dramı

Vicdansızlıklarıyla yüzlerce göçmenin ölümüne sebep olan Yunanistan’ı şimdi de Bulgaristan örnek alıyor. Bulgaristan, kendisine sığınan göçmenleri çaresiz bir halde ölüme terk ettiler. Türk askerinin müdahalesi ile iki göçmenden biri donmadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 14:48:22 - 2022-12-02 14:48:22
Bulgaristan sınırında insanlık dramı

Edirne'de, Bulgaristan sınırında soğuktan donan 1 göçmen ölü, 1 göçmen ise donmak üzereyken bulundu.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünün Bulgaristan sınırında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede göçmen oldukları tespit edilen 1 kişinin donarak öldüğü, 1 kişinin ise donmak üzere olduğu belirlendi.

Donmak üzere iken son anda kurtarılan göçmen, Edirne'de hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. 

Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 derece

Ölen göçmenin cansız bedeni ise Lalapaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hava sıcaklığının gece sıfır ile 5 derece arasında olduğu Edirne'de ekipler, bölgede başka göçmenlerin bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Öte yandan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan sınırına yakın bölgede 1 göçmenin donarak öldüğünü, 1 göçmenin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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