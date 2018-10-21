Bulgar medyasından transfer iddiası! Trabzonspor'dan Bozhidar Chorbadzhiyski ve Kiril Despodov atağı

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Bulgar medyası Trabzonspor CSKA Sofya'da forma giyen iki genç futbolcuya talip olduğunu duyurdu. Trabzonspor'un sağ açık mevkisi ve forvet özelliği olan 21 yaşındaki Kiril Despodov'u ara transfer döneminde transfer etmek için nabız yokladığını yazarken bordo mavili ekibin yaz transfer döneminde genç için oyuncu CSKA'nın kapısını çaldığını ve bonservis bedeli konusunda anlaşmadığı belirtildi.

Genç oyuncuya Yunan kulüpleri olmak üzere bir kaç kulübünde yakından takibe aldığı yazıldı.

Despodov bu sezon 13 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırırken 5 kez de asist yapmayı başardı.

STOPER ATAĞI!



Öte yandan Trabzonspor CSKA Sofya'nın bir başka oyuncusu olan Bozhidar Chorbadzhiyski'ye kanca attığı iddia edildi. Bozhidar'a Trabzonspor dahil olmak üzere bir kaç Türki kulübününde ilgilendiği kaydedildi.

23 yaşındaki Bulgar stoper bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi. Bozhidar'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR