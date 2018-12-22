Bülent Turan'dan CHP'ye FETÖ tepkisi: CHP Genel Sekreteri Gülen'le toplantı yaptı

TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı Bütçe Görüşmelerinin son gününde AK Parti milletvekilleri konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti’nin iktidara geldiği yıl Türkiye'nin bütçesinin 98 milyar olduğunu hatırlatarak, “98 milyara aldığımız bütçeyi bugün 960 milyara çıkarmışız. Bunun yanında, sadece sağlık bütçemiz 96 milyar arkadaşlar, sadece sağlık bütçemiz. Bunun yanında, eğitim bütçemiz 361 milyar. Bakın değerli arkadaşlar, sürekli bize faiz ithamında bulunuldu, ‘Faizciler, rantçılar’ dendi. Arkadaşlar, AK Parti iktidara geldiğinde -bu rakam önemli- Türkiye'de vergilerden toplanan paranın yüzde 86'sı faize giderdi, 86, bugün yüzde 12'si gidiyor ya, bunu söylemeyelim mi, bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Sürekli bize ‘Borç var’ dediler, ‘Borcu artırdı’ dediler. Kamu borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranını yüzde 72'yle aldık, bugün bu oran yüzde 29, Avrupa'da yüzde 81 oranlarında” diye konuştu.

'AK Parti tarihte yokken CHP Genel Sekreteri Gülen'le toplantı yaptı'

Turan, FETÖ eleştirilerine yönelik olarak, "Eğer illa fotoğraf açacaksak, illa fotoğraf söyleyeceksek daha AK Parti tarihte yokken CHP'nin Genel Sekreteri Kasım Gülek, Gülen'le beraber, FETÖ lideriyle beraber dünya kadar toplantı yaptı. Aynı şekilde Fatih Üniversitesinin arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı. Mesele sen-ben kavgası değil, şunu yapacağız arkadaşlar, bundan keyif almıyor, Kasım Gülek FETÖ'cüdür demiyorum ama şunu söylüyorum: Her gün çıkıp arkadaşlarımızın fotoğrafını gösterdiniz, bu doğru bir şey değil. Biz bu adamların ne olduğunu öğrenince, ne yaptığını öğrenince başından sonuna tüm grup ayağa kalktık ve mücadele ettik ama yalnız kaldık. Bakınız, şimdi soruyorum, 50 yıldan beri bu ülkede FETÖ var, FETÖ'nün yanında CHP var, o zaman ki Çiller'in fotoğrafı var, Demirel'in var, Özal'ın var. FETÖ'nün en sevmediği adam, bir Erbakan, iki Erdoğan. Bunu biliyoruz yahu, bunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.