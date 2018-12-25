Bülent Turan'dan CHP'ye 'diktatör' tepkisi: Onların derdi milletin kendisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan 'diktatör' benzetmelerini CHP'nin geçmişte Menderes ve Özal'a da yaptığını hatırlattı.

CHP'lilerin iftiralarına tepki gösteren Turan, CHP'nin asıl derdinin milletin kendisi olduğunu dile getirdi.

'Onların yenemedikleri bu milletin kendisi'

CHP'lilere tepki gösteren Turan, "Onların derdi tek adam değil.Onların derdi bu ülkenin evladı Tayyip Erdoğan değil. Onların derdi bu ülkenin milli değerleriyle beraber sahip çıktığı, 16 yılda 16 defa yenemedikleri bu milletin kendisi." diye konuştu.