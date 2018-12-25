0553 313 94 23

Bülent Turan'dan CHP'ye 'diktatör' tepkisi: Onların derdi milletin kendisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan 'diktatör' benzetmelerini CHP'nin geçmişte Menderes ve Özal'a da yaptığını hatırlatarak, "Onların derdi tek adam değil.Onların derdi bu ülkenin evladı Tayyip Erdoğan değil. Onların derdi bu ülkenin milli değerleriyle beraber sahip çıktığı, 16 yılda 16 defa yenemedikleri bu milletin kendisi." ifadelerini kullandı.

25 Aralık 2018 Salı 00:15

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan 'diktatör' benzetmelerini CHP'nin geçmişte Menderes ve Özal'a da yaptığını hatırlattı.

CHP'lilerin iftiralarına tepki gösteren Turan, CHP'nin asıl derdinin milletin kendisi olduğunu dile getirdi.

'Onların yenemedikleri bu milletin kendisi'

CHP'lilere tepki gösteren Turan, "Onların derdi tek adam değil.Onların derdi bu ülkenin evladı Tayyip Erdoğan değil. Onların derdi bu ülkenin milli değerleriyle beraber sahip çıktığı, 16 yılda 16 defa yenemedikleri bu milletin kendisi." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 00:15
  1. Bülent Turan
  2. ak parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. diktatör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD mahkemesinden Kuzey Kore'ye 501 milyon dolarlık tazminat kararı
    1. ABD mahkemesinden Kuzey Kore'ye 501..
    2. “Türkiye, ABD'nin Suriye’den çekilme..
    3. Şile'de büyükbaş hayvan hırsızlığı..
    4. "Sudan'daki olaylar iç mesele"
    5. Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve..
    6. Yahudi yerleşimciler 4 Filistinliyi..
    7. Şehit polisin cenazesi memleketi..
    8. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    9. Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, ABD..
    10. Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara..
    11. Kadınlar başlarını örterken nelere..
    12. İşlenmiş et zararlı mı?
    13. Bülent Turan'dan CHP'ye 'diktatör'..
    14. İsrail askerlerinin şehit ettiği genç..
    15. Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme..
    16. Antalyaspor'lu Chico'nun sağlık durumu
    17. Tırnaklardaki beyaz lekeler nasıl gider?
    18. Uyku apnesi ne demek?
    19. Onazi'ye hastane odasında doğum günü..
    20. Yün halı temizliğinde nelere dikkat..
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!