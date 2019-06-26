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Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Ali Babacan lider değil, Davutoğlu...

TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AK Parti'li Bülent Arınç, yeni parti çalışmaları içerisinde olduğu iddia edilen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:49
Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Ali Babacan lider değil, Davutoğlu...

Kurulması planlanan parti için, TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AK Parti'li Bülent Arınç'tan çarpıcı yorumlar geldi.

AK Parti'nin ağır toplarından Bülent Arınç, yeni parti konusunda yorum yaptı. SGK Başkanlığı, MEB ve Başbakanlık Müşteşarlığı gibi görevlerde bulunan Emin Zararsız'ın kızının düğünü AK Parti'li birçok ismi bir araya getirdi. Düğüne ağırlıklı olarak yeni parti çalışması yapan isimler katıldı. Bülent Arınç da aynı masada oturduğu AK Parti'li eski milletvekillerine siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Arınç'ın, Ali Babacan için "Çalışkan, dürüst, kamuoyunda da sevilen bir arkadaşımız. Ama lider değil. Bir partide ikinci, üçüncü görevi üstlenecek biri olabilir" dediği öğrenildi. Ahmet Davutoğlu konusunda ise ''Davutoğlu 2003'ten itibaren Başdanışman, Dışişleri Bakanı, Genel Başkan ve Başbakanlık görevleri üstlendi. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan bir kişi. Girdiği seçimde de yüzde 49 oy aldı. Tecrübesi daha fazla, güçlü bir siyasi figür" yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:49
  1. Bülent Arınç
  2. Ali Babacan
  3. Ahmet Davutoğlu

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  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    BİZ MİLLET OLARAK SİZİN GİBİLERİ ÇOK GÖRDÜK.SİZEDE BOY ABDESTİ ALDIRACAĞIZ.YÜRÜYÜNDE ENSE TRAŞINIZI GÖRELİM.
  • Recep çakırRecep çakır1 sa önce
    düşün yakamızdan
  • Bülent demirBülent demir1 sa önce
    Anlamadım destek mi veriyor..??

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