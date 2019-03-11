Buldanlı Kız Futsal takımı turnuvada Denizli birincisi oldu Denizli Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu Yıldız Kız Futsal takımı gerçekleştirilen turnuvalarda bu yılda Denizli il birincisi oldu.

Denizli Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu Yıldız Kız Futsal takımı gerçekleştirilen turnuvalarda bu yılda Denizli il birincisi oldu.

Geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılarla adın tüm Türkiye’de duyuran Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu Kız Yıldız Futsal takımı Denizli İl birincisi oldu. Kupaları alan takım oyuncularının mutluluğu ise görülmeye değerdi. Futbol takımının önümüzdeki günlerde yapılacak turnuvalarda katılacakları belirtildi.

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