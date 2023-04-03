Bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Bu kadar kolay cevaplar: Bunu kimse bilmiyor deneyin, temiz olsun

Beyaz eşyalarımız arasında en büyük yardımcımız bulaşık makinesidir. Bu makinelerin çalışan aksamı sürekli suya maruz kaldığı için kireç ve benzeri lekere maruz kalır. Bu kalıntılar zamanla yemek artıklarıyla da birleşerek makinenizi kullanılamaz hale getirebilir. Bu durumu önlemek için makinenizin düzenli bakımını yapmalısınız. Bu kalıntıları yok etmek için bir çok yöntem vardır. Bunlar arasında işinize en çok yarayacakları sizin için derledik.

Makine içerisinde biriken yemek kalıntıları ve sert suların bıraktığı kireç her geçen gün kalınlaşır ve makinenin eskisi gibi çalışmamasını sağlar. Bunu önlemek için düzenli temizliğine ve bakımına dikkat etmek gerekir.

Bulaşık makinem eskisi gibi yıkamıyor diye düşünüyorsanız bunun sebebi iç aksamında kireç ve yemek kalıntılarının birikmiş olabileceğidir. Bu kalıntılar göz önünde olmadığı için fark edemeyebilirsiniz. Ancak zamanında bakımını yapmazsanız makinenizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Peki bu kalıntılar nasıl temizlenir? İşte pratik yöntemleri ve kullanılacak malzemeler…

Limon ve Karbonat

Eğer lekeler sadece görüne kısımlarda ise işiniz kolay demektir. Makine içindeki kireci sökmek için bir numaralı yöntem limon ve karbonat çözeltisidir. Karbonat asitli maddelerle tepkimeye girerek kireç ve benzeri kalıntıları yüzeylerden atmayı sağlar. Beyaz eşyalarımızın bakımında oldukça önemli rol oynayan bu çözelti ile bu zorlu kalıntıları makinenizden kolaylıkla uzaklaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey lekeler üzerine bolca karbonat sıkmanız ve üzerine limon suyu dökmenizdir. Hemen ardından makinenizi boş bir şekilde çalıştırın. İçeride sıcak suyunda etkisiyle tortular akıp gidecektir.

Beyaz Sirke

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beyaz sirke mucizesi burada da en büyük yardımınız olacaktır. Beyaz sirke ile kireç ve yemek kalıntılarının bıraktığı kötü kokulardan ve lekelerden kurtulabilirsiniz. Sirke bardaklarda oluşan su lekelerinin de bir daha oluşmamasını sağlayacaktır. Bu lekelere neden olan su içerisindeki asitli minerallerdir. Bu minerallerin bardaklarda leke oluşturmasını önlemek için makinenin filtrelerinin iyi çalışıyor olması gerekmektedir. Sirke bu işlem için uygun bir malzemedir. Uygulama için makinenizin tamamen boş olduğundan emin olun. Ardından makinenin üst rafına ısıya dayanıklı bir kap içerisine beyaz sirke koyup yerleştirin. Ardından makineyi çalıştırabilirsiniz. Sirke yağlı lekeleri yok etmeye ve küf kokusunu gidermeye yardımcı olacaktır.

Çamaşır Suyu

Hazneye dökeceğiniz çamaşır suyu lekeleri ve kireç oluşumunu yok edecektir. Makine boş iken içerisine klorlu çamaşır suyu dökün ve ardından makineyi boş bir şekilde çalıştırın. Bu işlem kireç tortularını ve içerisindeki kötü kokuları yok edecek, filtreleri ve çalışan aksamı tamamen temizleyecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Makineniz eskisi gibi çalışmıyor ve bardaklar üzerinde koku ve izler bırakıyorsa temizlenme vakti gelmiş demektir. Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemler ile teknik servise gitmesine gerek kalmadan makinenizi kurtarabilirsiniz. Makinenize bulaşıkları yerleştirirken ön yıkama yapmanız uzun ömürlü olmasını sağlar.

Makineniz bulaşıklarınızda lekeler bırakıyorsa bir problem var demektir. Bu durumda kolayca alabileceğiniz birkaç önlem makinenizin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

İlk olarak makinenizdeki kokuları önlemek istiyorsanız yıkamadan önce sıkılmış limon kabuklarını yerleştirmeniz kokuyu önleyecektir. Yıkama tabletleri aromalı olsa da limon kabuğu kadar kokuyu önleyemez. Özellikle bardaklarda oluşan kötü kokuyu kesinlikle çıkarıyor. Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta da su sıcaklığıdır. Makinenizi çalıştırmaya başlamadan önce çeşmenin sıcak su ayarını açın ve sıcak su gelene kadar bekleyin. Bu makinenin suyunun kolay ısınmasını ve daha temiz bulaşıklar elde etmenizi sağlayacaktır. Şofbeninizin sıcaklığının 50 C olduğundan emin olun.

Bulaşık makinesi temizleyicisi nasıl yapılır?

Bir kap içinde 2 kaşık limon tuzu ve 2 bardak beyaz sirkeyi karıştırın. Limon tuzu eridiğinde bu karışımı bulaşık makinesinin içine dökün. Daha sonra sıcak ayarda bir program seçin ve makineyi çalıştırın. Bu şekilde evde bulunan malzemeleri kullanarak giderde oluşan kireçleri yok etmiş olursunuz

İlginizi çekebilir→ Çekirdek tüketmeniz İçin 5 neden! Çekirdek kabuklarını asla atmayın, çöpe atan bin pişman! Şaşıracaksınız → TIKLAYINIZ