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Aktüel Bulaşık makinesi kokusuna pratik çözüm
Aktüel

Bulaşık makinesi kokusuna pratik çözüm

Bulaşık makinesi kokusundan nefret edenlere pratik mutfak fikirlerini bir araya getirdik. İşte bulaşık makinesi kokusunu engelleyen pratik çözümler…

Yeniakit Publisher
2022-06-18 10:09:00 -
Bulaşık makinesi kokusuna pratik çözüm

Bulaşık makinesinin kapağını açtığınızda içerisindeki bulaşıklardan ötürü hoş olmayan kokular yayılır. Bazen de deterjan ve sıcak su kokusu rahatsız eder. Peki, bulaşık makinesi kokusu nasıl geçer? İşte mutfaktaki kötü kokunun çaresi...

Kabartma tozu

Kabartma tozu kalıcı kokuları engelliyor. Makineyi çalıştırmadan önce bulaşık makinenizin altına serpmeniz yeterli olacaktır.

Limon

Bulaşık makinenizin etkili bir şekilde temizlenirken güzel kokması için bulaşık makinenizin çatal bıçak sepetine iki dilim limon koymanız yeterlidir. Limon bulaşık makinesi kokusunu yok eder.

Beyaz sirke

Beyaz sirkenin kokusunu herkes sevmez. Ama kötü kokuları engeller. Makineye dökmeden önce birkaç damla esansiyel yağı beyaz sirke içinde seyrelterek kokuyu maskelemek mümkün.

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