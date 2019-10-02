0553 313 94 23

'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı

Optimar Araştırma Şirketi, genel seçim yoklaması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre, bugün seçim olsa AK Parti yüzde 40.48 oy oranı ile seçimi göğüslüyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 22:33
'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Optimar Araştırma Şirketi, "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, Optimar’ın anketine 5-10 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilden 1708 kişi katıldı.

En önemli sorun ekonomi

Katılımcılar tarafından, ‘Türkiye’nin en önemli probleminin ne olduğu’ sorusuna yüzde 34.4 ile ‘Ekonomi’ cevabı verilirken, ‘Terör’ yüzde 15.7 ile ikinci. ‘Eğitim’ yüzde 14.4 ile üçüncü. ‘İşsizlik’ ise yüzde 13.0 ile dördüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomiyi gören katılımcılar bununla beraber ülkenin ekonomik durumunu yüzde 32,7 ile normal, yüzde 10,5 ile iyi ve yüzde 56,8 ile kötü durumda olduğunu söylemektedir.

Ekonominin kötü olacağını en çok HDP’liler düşünüyor

Katılımcılar, ülkenin ekonomik durumunun 1 yıl sonra yüzde 50,7 ile daha kötü olacağını düşünmektedir. 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy veren katılımcıların yüzde 95,7’si ve CHP’ye oy veren katılımcıların yüzde 73,2’si ülkenin ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünmektedir. Katılımcıların yüzde 44,9’u ekonomik durumlarının normal seviyede, yüzde 16,0’sı iyi seviyede ve yüzde 35,6’sı ise kötü seviyede olduğunu söylemektedir. Ekonomik durumlarının 1 yıl sonra daha kötü olacağını düşünen katılımcıların oranı ise yüzde 44,2 ‘dir.

Cumhur ittifakı’ çoğunluğu koruyor

‘Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusunda AK Parti kararsızlar dağıtıldığında yüzde 40.48 ile ilk sırada olurken, CHP yüzde 26.72 ile ikinci. MHP yüzde 10.85 ile üçüncü, HDP ise yüzde 9.26 ile dördüncü. İYİ Parti yüzde 8.99 ile beşinci sırada gözüküyor.

En güvenilir kurum: Cumhurbaşkanlığı

Araştırma kapsamında katılımcılara 'Türkiye’de en güvendiğiniz kurum hangisidir?' sorusuda yöneltildi. Buna göre Türkiye’nin en güvenilir kurumu yüzde 18.5 ile Cumhurbaşkanlığı olurken, Cumhurbaşkanlığını sırasıyla yüzde 11.6 ile Emniyet, yüzde 11.0 ile Anayasa Mahkemesi yüzde 7.8 ile TSK takip ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:33
  1. Optimar Araştırma Şirketi

YORUM YAZ

  • mustafamustafa10 dk önce
    YAHU BIRAKIN ŞU UYDURUK ANKETLERİ GÖRDÜK İSTANBUL SEÇİMİNDE NE OLDU. BU ANKETLER KRALINI KANDIRAN SOYTARILARIN İŞİNE DÖNMÜŞ. 
  • MehmetMehmet11 dk önce
    Hadi o zaman seçim yapalım.Akp yede 10 puan bonus verelim.Alabilecek mi yüzde 40 hep birlikte görelim.Ama sonra ağlayıp zırlamayın.Vekil adayı bulamıyacaksınız.Hodri meydan.
  • HaloHalo12 dk önce
    Ben inanmadım siz inandınız mı
  • misafirmisafir21 dk önce
    Ak parti böyle anketlerle gevşemeyeyöneldikçe,başkaları hiç çabalamadan kazanır.
  • serdengeçtiserdengeçti22 dk önce
    yeni akit ailesi elektiriğe gelen son zamlardanda biraz bahsedin milletin parası pul oldu iktidarın dalkavuğu olmayın doğruyu yazdığınız gibi yanlışıda yazın
  • Ayhan Ayhan 26 dk önce
    Bir AKP li olarak eyt yi takip ediyorum bize 56 yasında emekli olacağımız soylendiği için primlerimi aksattım 96 başlangıcım çıkaracaksınız 99 dan önce olan herkesi kapsasın yoksa hiç çıkartmayın kalsın kaş yapalım derken gözü çıkarırsınız 
  • SerhatSerhat27 dk önce
    Elektiriğe 3 kere zam geldi buyıl ya insanlar elektirik faturası ödeyemiyor . Sizin anketler yüzde 40 diyor.... 
  • VeliVeli30 dk önce
    Çok doğru ve seviyeli bir anket olmuş aslında ankara ve istanbulu chpnin kazanması bir bakıma iyi oldu milletinbunlarin ne olduğunu daha iyi anlaması için
  • Gerçek Gerçek 33 dk önce
    En güvenilir kurum cumhurbaşkanlığı. Komik olmayın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sadullah Ergin görüşmede poz verdi
  1. Sadullah Ergin görüşmede poz verdi
  2. Alanya Kalesi'nin surlarını yıkan..
  3. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar..
  4. Kayyım anketi: Halk karar için ne diyor?
  5. CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki..
  6. Balıkesir Milletvekili Namık Havutça..
  7. Gazeteci Ersoy Dede kimdir? Ersoy Dede..
  8. 'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları..
  9. Ayran diyeti nedir? 3 günde 3 kilo..
  10. Irak'ta neler oluyor? İnternete..
  11. Barcelona Inter maçı canlı takip
  12. Cilt çatlakları nasıl geçer?
  13. Diyet hamburger ekmeği nasıl yapılır?..
  14. Adıyaman Gölbaşı'nda 'yargı' skandalı!..
  15. 124 düzensiz göçmen yakalandı
  16. Bu sefer de polisler ayaklandı!..
  17. Tarihte hangi kavim hangi nedenden..
  18. Bela ve musibetler neden gelir?
  19. Bombadırman uçağı havalimanına düştü!
  20. İlber Ortaylı’dan dikkat çeken..
  21. Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na Volkswagen..
  22. İzmir'de çok sayıda düzensiz göçmen..
  23. 15 Temmuz hain darbe girişiminden..
  24. Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a..
  25. Tarla ile market arasındaki fark tam..
  26. Genk Napoli maçı kaç kaç bitti?
  27. Yeşil mercimekli nohut çorbası nasıl..
  28. Kılıçdaroğlu’nun derneklerle ilgili..
  29. Türkiye Aile Meclisi'nden Okul Aile..
  30. TÜİK 20 uzman yardımcısı alımı için..
CHP'li başkan görevden alındı
CHP'li başkan görevden alındı
‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam

Günün Karikatürü

3 Ekim 2019
Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı