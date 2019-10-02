'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Optimar Araştırma Şirketi, "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

YeniAkit’in edindiği bilgilere göre, Optimar’ın anketine 5-10 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilden 1708 kişi katıldı.

En önemli sorun ekonomi

Katılımcılar tarafından, ‘Türkiye’nin en önemli probleminin ne olduğu’ sorusuna yüzde 34.4 ile ‘Ekonomi’ cevabı verilirken, ‘Terör’ yüzde 15.7 ile ikinci. ‘Eğitim’ yüzde 14.4 ile üçüncü. ‘İşsizlik’ ise yüzde 13.0 ile dördüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomiyi gören katılımcılar bununla beraber ülkenin ekonomik durumunu yüzde 32,7 ile normal, yüzde 10,5 ile iyi ve yüzde 56,8 ile kötü durumda olduğunu söylemektedir.

Ekonominin kötü olacağını en çok HDP’liler düşünüyor

Katılımcılar, ülkenin ekonomik durumunun 1 yıl sonra yüzde 50,7 ile daha kötü olacağını düşünmektedir. 24 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy veren katılımcıların yüzde 95,7’si ve CHP’ye oy veren katılımcıların yüzde 73,2’si ülkenin ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünmektedir. Katılımcıların yüzde 44,9’u ekonomik durumlarının normal seviyede, yüzde 16,0’sı iyi seviyede ve yüzde 35,6’sı ise kötü seviyede olduğunu söylemektedir. Ekonomik durumlarının 1 yıl sonra daha kötü olacağını düşünen katılımcıların oranı ise yüzde 44,2 ‘dir.

Cumhur ittifakı’ çoğunluğu koruyor

‘Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusunda AK Parti kararsızlar dağıtıldığında yüzde 40.48 ile ilk sırada olurken, CHP yüzde 26.72 ile ikinci. MHP yüzde 10.85 ile üçüncü, HDP ise yüzde 9.26 ile dördüncü. İYİ Parti yüzde 8.99 ile beşinci sırada gözüküyor.

En güvenilir kurum: Cumhurbaşkanlığı

Araştırma kapsamında katılımcılara 'Türkiye’de en güvendiğiniz kurum hangisidir?' sorusuda yöneltildi. Buna göre Türkiye’nin en güvenilir kurumu yüzde 18.5 ile Cumhurbaşkanlığı olurken, Cumhurbaşkanlığını sırasıyla yüzde 11.6 ile Emniyet, yüzde 11.0 ile Anayasa Mahkemesi yüzde 7.8 ile TSK takip ediyor.