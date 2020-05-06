Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Ramazan'ın kaçındayız?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

Bugün 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü, Hicri takvimde 13 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. Dolayısı ile bugün orucun 13. günündeyiz. Ramazan ayının bitmesine 17 gün kaldı.

Kadir gecesi hangi gün?

Ramazan ayının 27. gecesi İslam âleminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.

DİYANET RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Kadir gecesinin 27. gece olduğu hakkında rivayetin sıhhati nedir?

Bize Muhammed b. Hatim ile İfani Ebî Ömer ikisi bir­den İbni Uyeyne'den rivayet ettiler. İbni Hatim (Dedi ki): Bize Süfyan b. Uyeyne, Abde ile Âsim b. Ebun-Necûd'dan naklen rivayet etti. Onlar da Zır b. Hubeyş'i şöyle derken işitmişler:

«Übeyyu'bnü Ka'b (Radiyallahû anh)'a sordum, dedim ki: Kardeşin İbni Mes'ûd: Kim bir yıl ibadetle kaaim dursa, Kadir Gecesine rastlar, diyor. Übey (Radiyallahû anh), o insanların buna güvenmemelerini kastetmiştir. Yoksa kendisi bu gecenin Ramazan'da olduğuna, Ramazan'ın da son on gecesinde, o gecenin de yirmi yedinci gece olduğunu pek âlâ bilir, dedi. Sonra bu ge­cenin yirmi yedinci gece olduğuna istisnasız yemin etti.

Ben: Bunu neye istinaden söylüyorsun ya Ebe'l-Münzir, dedim. Übey (Radiyallahû adh): Alametine, yahut Resûlüllah (Satlallahü Aleyhi ve Sellem)'in bize haber verdiği nişana istinaden söylüyorum. O gecenin sabahında güneş şuasız olarak doğarak çıkar, cevabını verdi. (Müslim, Oruc, Bab 40, Hadis no: 220, 762)

Ramazan Bayramı ne zaman?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün