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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenlere -Tel şehriye çorbası tarifi
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenlere -Tel şehriye çorbası tarifi

Saatler içinde yapıp yiyebileceğiniz bir çorba tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-01-21 12:21:00 - 2022-01-21 12:26:00
'Bugün ne pişirsem' diyenlere -Tel şehriye çorbası tarifi

Şehriye çorbası tarifi

Tel şehriye çorbası yapımı için malzemeler

  • 1 çay bardağı + 1 çorba kaşığı tel şehriye
  • 2 çorba kaşığı salça
  • 4 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 2 çorba kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çorba kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 litre sıcak su

Tel şehriye çorbası tarifi nasıl yapılır?

Yağı tencereye koyun ve ısıtın. İçine naneyi ekleyip bir dakika kadar çevirin. Ardından salçayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika kavurun. Şehriyeleri de ekleyip 2 dakika daha kavurun ve baharatını ekleyin. Sıcak suyu da ekleyip karıştırın. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın.5-10 dakika kapağı kapalı halde dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

 

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