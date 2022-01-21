'Bugün ne pişirsem' diyenlere -Tel şehriye çorbası tarifi
Saatler içinde yapıp yiyebileceğiniz bir çorba tarifi...
Şehriye çorbası tarifi
Tel şehriye çorbası yapımı için malzemeler
- 1 çay bardağı + 1 çorba kaşığı tel şehriye
- 2 çorba kaşığı salça
- 4 çorba kaşığı sıvı yağ
- 2 çorba kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çorba kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 litre sıcak su
Tel şehriye çorbası tarifi nasıl yapılır?
Yağı tencereye koyun ve ısıtın. İçine naneyi ekleyip bir dakika kadar çevirin. Ardından salçayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika kavurun. Şehriyeleri de ekleyip 2 dakika daha kavurun ve baharatını ekleyin. Sıcak suyu da ekleyip karıştırın. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra kapağı kapatıp ocaktan alın.5-10 dakika kapağı kapalı halde dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.