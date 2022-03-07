'Bugün ne pişirsem' diyenlere 5 dakikada kolay kahvaltılık tarifi! Peynirli yumurta tarifi
Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar İşte kolay kahvaltılık tarif arayanlara nefis, lezzetli peynirli yumurta tarifi...
Beyaz peynirli yumurta tarifi nasıl yapılır? Besin değeri oldukça yüksek olan bu ikiliyi denemek hem kolay hem lezzetli.
Nefis peynirli yumurta tarifi
Peynirli yumurta malzemeler
- 2 adet yumurta
- 50 gram peynir
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 2 dal maydanoz
- İsteğe göre kırmızı pul biber, karabiber
Peynirli yumurta nasıl yapılır?
Nefis kahvaltılık olan peynirli yumurta için önce peynirleri ezin. Yumurtayı da başka bir kâsede iyice çırpın. Tereyağını tavada erittikten sonra içerisine ezmiş olduğunuz peyniri ekleyin. Peynir eriyene kadar kısık ateşte karıştırın. Ardından çırpmış olduğunuz yumurtaları erittiğiniz peynire ekleyin ve iyice karıştırın. Yumurtalarınız piştikten sonra servis tabağına aktarıp maydanoz ve karabiberle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
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