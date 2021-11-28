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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenler için günün menüsü patlıcan yemeği tarifi
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenler için günün menüsü patlıcan yemeği tarifi

Karşınızda nefis mi nefis: Patlıcan yemeği tarifi!

Yeniakit Publisher
2021-11-28 16:20:00 - 2021-11-28 17:17:42
'Bugün ne pişirsem' diyenler için günün menüsü patlıcan yemeği tarifi

Patlıcan yemeğini bu tarifle kolayca yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Patlıcan yemeği malzemeleri

  • 4-5 adet patlıcan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates rendesi
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz

Patlıcan yemeği yapılışı

Patlıcanlar alacalı soyulur ve boydan 4'e bölünüp küp küp dilimlenir. Ortalama 20 dakika tuzlu suda bekletilir. Yemekler soğanlık doğranır. Kırmızı biber ve yeşil biber içleri boşaltılarak yemeklik doğranır. Tencereye zeytinyağı eklenir üzerine soğanlar eklenip rengi değişmeye başlayınca üzerine biberler eklenir. Biberler kavrulunca suyu süzülen patlıcanlar ilave edilir. Son olarak domates sosu da eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılarak yemeğin kendi suyu ile pişmesi sağlanır. Piştiğinden emin olunca yemeği ocaktan alın. 



 

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