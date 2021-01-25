Bugün marketlere kaça kadar açık olacak? Hafta içi A101, BİM, ŞOK marketleri çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile marketlerin çalışma saatleri yenilendi. A101, BİM, ŞOK gibi marketler hafta içi belirli saatler içerisinde vatandaşlara hizmet veriyor.

Hafta içi marketlerin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde yayınladığı genelge ile market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi mekanların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerine düzenleme geldi. Genelgeye göre marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler hafta içi 10.00- 20.00 saatleri arasında hafta sonu ise 10.00- 17.00 çalışma saatleri ile vatandaşlara hizmet veriyor.

Lokantaların çalışma saatleri

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı mekanlar ise saat 20.00’ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00 - 24.00 saatleri arasında ise yalnızca paket servis şeklinde hizmet sunacak olup olup bu iş yerleri hafta sonu ise 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetleri yapabileceklerdir.