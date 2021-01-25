  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bugün marketlere kaça kadar açık olacak? Hafta içi A101, BİM, ŞOK marketleri çalışma saatleri
Aktüel

Bugün marketlere kaça kadar açık olacak? Hafta içi A101, BİM, ŞOK marketleri çalışma saatleri

Hafta içi akşam 21.00’da başlayıp sabahları 05:00’a kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında marketlerin çalışma saatleri vatandaşların zaman zaman gündemine geliyor. Peki bugün marketlere kaça kadar açık olacak? Hafta içi marketlerin çalışma saati nasıl olacak? İşte merak edilen soruların cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-25 09:30:00 -
Bugün marketlere kaça kadar açık olacak? Hafta içi A101, BİM, ŞOK marketleri çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile marketlerin çalışma saatleri yenilendi. A101, BİM, ŞOK gibi marketler hafta içi belirli saatler içerisinde vatandaşlara hizmet veriyor.

Hafta içi marketlerin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde yayınladığı genelge ile market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi mekanların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerine düzenleme geldi. Genelgeye göre marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler hafta içi 10.00- 20.00 saatleri arasında hafta sonu ise 10.00- 17.00 çalışma saatleri ile vatandaşlara hizmet veriyor.

Lokantaların çalışma saatleri

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı mekanlar ise saat 20.00’ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00 - 24.00 saatleri arasında ise yalnızca paket servis şeklinde hizmet sunacak olup olup bu iş yerleri hafta sonu ise 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetleri yapabileceklerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar ve satacaklar bu habere dikkat
Ekonomi

Altın için üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar ve satacaklar bu habere dikkat

Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir tahmin geldi.
İki ülke arasında gerginlik sürüyor! Kara yoluyla gitmesine izin vermediler
Dünya

İki ülke arasında gerginlik sürüyor! Kara yoluyla gitmesine izin vermediler

Sudan, Etiyopya'nın Hartum Büyükelçisi Yibeltal Aemro'nun ülkesine kara yoluyla gitmesine müsaade etmedi.

Çekilmeye niyetleri mi yok? Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı
Dünya

Çekilmeye niyetleri mi yok? Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı

Rus paralı askerden oluşan Wagner Grubu tarafından Libya'da kazılan siperler uydu görüntüleri ile ortaya çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay