Bugün kaç korona vakası var? 7 Haziran korona tablosu
Kaç kişi koronavirüsten dolayı vefat etti? Türkiye'de ilk korona vakasının görülmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var?
Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın hemen ardından Sağlık Bakanlığı günlük verileri paylaşmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası tespit edildi. Korona vakaları azalıyor mu?
Bugün kaç korona vakası var? 7 Haziran korona tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.