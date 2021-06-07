  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yıllarca Filistinlileri katleden Netanyahu çöküyor!
Kaybolan epilepsi hastası, drone destekli arama sonucu bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç ile Zarifoğlu'nu andı
Bel ağrısı olanlar dikkat! Uzman isim uyardı
Sağlık Bugün kaç korona vakası var? 7 Haziran korona tablosu
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? 7 Haziran korona tablosu

Kaç kişi koronavirüsten dolayı vefat etti? Türkiye'de ilk korona vakasının görülmesinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 20:01:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 7 Haziran korona tablosu

Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın hemen ardından Sağlık Bakanlığı günlük verileri paylaşmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası tespit edildi. Korona vakaları azalıyor mu?

Bugün kaç korona vakası var? 7 Haziran korona tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.

Okul çalışanları aşı olabiliyor mu? Okullarda çalışanlara aşı randevusu veriliyor mu?
Okul çalışanları aşı olabiliyor mu? Okullarda çalışanlara aşı randevusu veriliyor mu?

Sağlık

Okul çalışanları aşı olabiliyor mu? Okullarda çalışanlara aşı randevusu veriliyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay