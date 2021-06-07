Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın hemen ardından Sağlık Bakanlığı günlük verileri paylaşmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası tespit edildi. Korona vakaları azalıyor mu?

Bugün kaç korona vakası var? 7 Haziran korona tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.