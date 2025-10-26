  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Bugün herkes katılmalı: Doğu Türkistan’daki zulme karşı İstanbul’da protesto!
Aktüel

Bugün herkes katılmalı: Doğu Türkistan’daki zulme karşı İstanbul’da protesto!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Bugün herkes katılmalı: Doğu Türkistan’daki zulme karşı İstanbul’da protesto!

Kızıl Çin’in Müslüman Uygur Türkü kardeşlerimize yönelik yürüttüğü sistematik soykırıma karşı sesler yükseliyor. 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 14.00’te Fatih Saraçhane Parkı’nda bir protesto gerçekleştirilecek. “Doğu Türkistan’da sistematik soykırım var!” sloganıyla düzenlenecek gösteri için, “Vicdanını al, sen de gel!” çağrısı yapıldı.

Kızıl Çin’in Müslüman Uygur Türkü kardeşlerimize yönelik yürüttüğü sistematik soykırıma karşı sesler yükseliyor. 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 14.00’te Fatih Saraçhane Parkı’nda bir protesto gerçekleştirilecek. “Doğu Türkistan’da sistematik soykırım var!” sloganıyla düzenlenecek gösteri için, “Vicdanını al, sen de gel!” çağrısı yapıldı.

Müslüman Uygur Türkü kardeşlerimize yönelik sistematik soykırıma dikkat çekmek amacıyla Fatih Saraçhane Parkı’nda protesto düzenlenecek.

“Doğu Türkistan’da sistematik soykırım var!” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Kızıl Çin’in Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza yönelik zulüm, işkence ve insanlık dışı uygulamaları protesto edilecek.

Gösteri, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu ile Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize ediliyor. Katılımcılara, “Vicdanını al, sen de gel!” çağrısı yapıldı.

???? Yer: Saraçhane Parkı, Fatih
???? Tarih: 26 Ekim 2025 – Saat 14.00

Ateşkes ilan edilmişti ama..! Gazze'de can kaybı artıyor
Ateşkes ilan edilmişti ama..! Gazze'de can kaybı artıyor

Dünya

Ateşkes ilan edilmişti ama..! Gazze'de can kaybı artıyor

İHH, Gazze’de enkaz temizliği ve su dağıtım çalışmalarını sürdürüyor
İHH, Gazze’de enkaz temizliği ve su dağıtım çalışmalarını sürdürüyor

Aktüel

İHH, Gazze’de enkaz temizliği ve su dağıtım çalışmalarını sürdürüyor

İnsan Vakfı Gazze’de yardım seferberliği yürütüyor
İnsan Vakfı Gazze’de yardım seferberliği yürütüyor

Aktüel

İnsan Vakfı Gazze’de yardım seferberliği yürütüyor

Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"
Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"

Dünya

Trump’tan 'Gazze barışı' açıklaması: "Türkiye de sürece dahil, barış kalıcı olmalı"

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sizce katılım olurmu

bence olmaz cünkü ümemtcilik ırkcılık kavramı içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz bir iktidar ne yaptığını bilmeen yanındaki ortak destek vermediğinden boş gecer onlar için öncelik küertler ve araplar değişmezler

Dtudauy

Doğu türkistanı terörist olarak niteleyen kansızlara söyleyin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23