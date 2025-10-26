Bugün herkes katılmalı: Doğu Türkistan’daki zulme karşı İstanbul’da protesto!

Kızıl Çin’in Müslüman Uygur Türkü kardeşlerimize yönelik yürüttüğü sistematik soykırıma karşı sesler yükseliyor. 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 14.00’te Fatih Saraçhane Parkı’nda bir protesto gerçekleştirilecek. “Doğu Türkistan’da sistematik soykırım var!” sloganıyla düzenlenecek gösteri için, “Vicdanını al, sen de gel!” çağrısı yapıldı.

Müslüman Uygur Türkü kardeşlerimize yönelik sistematik soykırıma dikkat çekmek amacıyla Fatih Saraçhane Parkı’nda protesto düzenlenecek.

“Doğu Türkistan’da sistematik soykırım var!” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Kızıl Çin’in Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza yönelik zulüm, işkence ve insanlık dışı uygulamaları protesto edilecek.

Gösteri, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu ile Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize ediliyor. Katılımcılara, “Vicdanını al, sen de gel!” çağrısı yapıldı.

???? Yer: Saraçhane Parkı, Fatih

???? Tarih: 26 Ekim 2025 – Saat 14.00