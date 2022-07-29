Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji: 29 Temmuz 2022 hava durumu - Son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı. Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi hava durumu nasıl?

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 41°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35° C Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C Az bulutlu ve açık

Orta Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C Az bulutlu ve açık

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C Az bulutlu ve açık.