Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji: 29 Temmuz 2022 hava durumu - Son tahminler
29 Temmuz Temmuz 2022 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. 29 Temmuz 2022 Cuma bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu sevdikleriyle dışarıda plan yapacaklar, günün ilk saatlerinden itibaren "Bugün hava durumu nasıl, yarın hava yağmurlu mu? Pazar günü hava nasıl olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 20 Temmuz hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı. Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi hava durumu nasıl?
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 41°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35° C Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi hava durumu nasıl?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C Az bulutlu ve açık
Orta Karadeniz Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C Az bulutlu ve açık
Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C Az bulutlu ve açık.