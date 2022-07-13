Bugün hastaneler açık mı? 14 Temmuz Perşembe hastaneler açık mı?
14 Temmuz 15 Temmuz hastaneler sağlık ocakları açık mı? Kurban bayramının ardından hastanelerin, aile sağlığı merkezlerinin ne zaman hangi gün açık olacağı merak ediliyor. Peki, yarın hastaneler açık mı? Hastaneler ayın kaçında açılacak? Sağlık ocakları açık mı 14 Temmuz
Kurban bayramı sebebiyle 9 günlük bayram tatili ilan edildi. 9-12 Temmuz tarihlerindeki kurban bayramının ardından hastanelerin, sağlık ocaklarının ne zaman hizmet vereceği merak edilmeye başlandı. Peki, yarın hastaneler açık olacak mı?
Bugün hastaneler açık mı? 14 Temmuz Perşembe hastaneler açık mı?
Kurban bayramı 12 Temmuz’da sona erdi. 13 Temmuz’da ise özel sektör işbaşı yaptı. Ancak kamu kurum ve kuruluşları 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapacak. Bu sebeple hastaneler 14-15 Temmuz’da poliklinik hizmeti vermeyecek. Aynı şekilde sağlık ocakları da kapalı durumda. Hastaneler 7/24 acil servis hizmeti vermeyi ise sürdürüyor.