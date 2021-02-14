Bugün çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Güncel altın fiyatları | Son dakika altın fiyatları
Yatırımcılar ve bazı vatandaşlar tarafından güncel altın fiyatları sıkı şekilde takip ediliyor. Geçtiğimiz sene rekor fiyatlara yükselen altın fiyatlarında şaşırtan düşüşler gerçekleşti. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…
Geçen sene rekor fiyatlarda seyreden altın, koronavirüste yaşanan olumlu gelişmelerden sonra tekrardan düşüş yaşadı. Vatandaşlar altın fiyatlarını daima gündemde tutuyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Son dakika altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 411,97 TL
SATIŞ: 412,06 TL
Çeyrek altın
ALIŞ: 674,00 TL
SATIŞ: 695,00 TL
Yarım altın
ALIŞ: 1,347,00 TL
SATIŞ: 1,382,00 TL
Tam altın
ALIŞ: 2,671,64 TL
SATIŞ: 2,695,92 TL
Cumhuriyet altını
ALIŞ: 2,739,00 TL
SATIŞ: 2,781,00 TL