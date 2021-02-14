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Ekonomi Bugün çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Güncel altın fiyatları | Son dakika altın fiyatları
Ekonomi

Bugün çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Güncel altın fiyatları | Son dakika altın fiyatları

Yatırımcılar ve bazı vatandaşlar tarafından güncel altın fiyatları sıkı şekilde takip ediliyor. Geçtiğimiz sene rekor fiyatlara yükselen altın fiyatlarında şaşırtan düşüşler gerçekleşti. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-02-14 14:08:00 -
Bugün çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL? Güncel altın fiyatları | Son dakika altın fiyatları

Geçen sene rekor fiyatlarda seyreden altın, koronavirüste yaşanan olumlu gelişmelerden sonra tekrardan düşüş yaşadı. Vatandaşlar altın fiyatlarını daima gündemde tutuyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 411,97 TL

SATIŞ: 412,06 TL

Çeyrek altın

ALIŞ: 674,00 TL

SATIŞ: 695,00 TL

Yarım altın

ALIŞ: 1,347,00 TL

SATIŞ: 1,382,00 TL

Tam altın

ALIŞ: 2,671,64 TL

SATIŞ: 2,695,92 TL

Cumhuriyet altını

ALIŞ: 2,739,00 TL

SATIŞ: 2,781,00 TL

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