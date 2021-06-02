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Sağlık Bugün Bilim Kurulu toplanacak mı? Bilim Kurulu saat kaçta?
Sağlık

Bugün Bilim Kurulu toplanacak mı? Bilim Kurulu saat kaçta?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağı merak ediliyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısının saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde bir araya gelen Bilim Kurulu’nda ne gibi kararların alınacağı merak konusu oldu. Peki, bugün Bilim Kurulu toplanacak mı? Bilim Kurulu saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 12:49:00 -
Bugün Bilim Kurulu toplanacak mı? Bilim Kurulu saat kaçta?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu bugün bir araya gelecek. Bilim Kurulu, saat 16:30’da çevrimiçi ortamda toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşecek olan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 18:00’da açıklamalarda bulunacak.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. “Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının sonrasında saat 18:00’de YouTube'ta canlı açıklama yapacak" 

Bilim Kurulu toplantısının gündeminde ne var?

Bugün ki yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının gündeminde 50 yaş grubunun aşılanma süreci ve engelli vatandaşların koronavirüs için aşılanmaya başlanmasının değerlendirileceği ön görülüyor. Bu kapsamda normalleşme sürecinin de konuşulacağı bekleniyor. Ayrıca Bakan Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'de aşı sorununun bitmiş olduğunu belirtmişti. Bakan Koca, haziran ayında aşı seferberliği yapılacağını belirterek haziran ayı içerisinde 20 yaş üstü tüm vatandaşların aşılanacağını ifade etmişti. Dolayısıyla bugün bir araya gelecek olan Bilim Kurulu’nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu konulara ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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