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Ekonomi Bugün bankalar kaça kadar açık?
Ekonomi

Bugün bankalar kaça kadar açık?

Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık? Kurban bayramı sebebiyle pek çok kişi bankacılık işlemlerini arefe günü halletmek istiyor. Peki, arefe günü bankalar açık olacak mı? Bankalar bugün kaça kadar hizmet veriyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 10:34:00 -
Bugün bankalar kaça kadar açık?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde bankacılık işlemlerini halletmek isteyenler ise arefe günü işlem yapma imkanı olup olmadığını merak ediyor. Peki, bankalar arefe günü açıldı mı?

Bugün bankalar kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında 16 Temmuz Cuma akşamı bayram tatilinin başlayacağını açıklamıştı. Pek çok kurum ve kuruluş için bayram tatili başladı. Ancak bankalar arefe günü yarım gün hizmet veriyor. Bankaların bazıları 12.30 bazıları ise 13.00’e kadar açık.

Bayramda ise mobil şubeler üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca haftanın 7 günü 24 saat fast ile eft işlemi yapmanız mümkün.

 

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