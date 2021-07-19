Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde bankacılık işlemlerini halletmek isteyenler ise arefe günü işlem yapma imkanı olup olmadığını merak ediyor. Peki, bankalar arefe günü açıldı mı?

Bugün bankalar kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısında 16 Temmuz Cuma akşamı bayram tatilinin başlayacağını açıklamıştı. Pek çok kurum ve kuruluş için bayram tatili başladı. Ancak bankalar arefe günü yarım gün hizmet veriyor. Bankaların bazıları 12.30 bazıları ise 13.00’e kadar açık.

Bayramda ise mobil şubeler üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca haftanın 7 günü 24 saat fast ile eft işlemi yapmanız mümkün.