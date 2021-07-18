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Ekonomi Bugün bankalar açık mı? Arife günü eft yapılıyor mu?
Ekonomi

Bugün bankalar açık mı? Arife günü eft yapılıyor mu?

19 Temmuz bankalar açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü arife günü. Bu sebeple pek çok kişi arife günü bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bugün bankalar çalışıyor mu? Bankalar saat kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 23:53:00 -
Bugün bankalar açık mı? Arife günü eft yapılıyor mu?

Kurban bayramı sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşta tatil 16 Temmuz Cuma akşamı başladı. Bu sebeple milyonlar pazartesi günü bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. 19 Temmuz eft yapılabiliyor mu? Resmi tatillerde eft olur mu?

Bugün bankalar açık mı? Arife günü eft yapılıyor mu?

12 Temmuz’da gerçekleştirilen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor” açıklamasında bulundu.

Pek çok kurum ve kuruluşta resmi tatil Cuma günü başladı. Pazartesi günü yani kurban bayramı arefesinde bankalar yaramı gün hizmet verecek. Bankalar 19 Temmuz Pazartesi günü 13.00’e kadar açık olacak.

Ocak 2021’de bankalar fast sistemine geçti. Böylece 7/24 havale işlemi yapılabiliyor. Resmi tatillerde, hafta sonları ve akşamları havale yapacak olanların limiti ise 1000 lirayla sınırlı.

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Eczaneler arefe günü açık mı? 19 Temmuz eczaneler çalışıyor mu?

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Eczaneler arefe günü açık mı? 19 Temmuz eczaneler çalışıyor mu?

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