  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ATAK helikopteriyle öldürüldüler! PKK'ya bir darbe daha
ABD'li bakandan itiraf: Zarar verildi
Başakşehir'de yangın! Ekipler yönlendirildi
Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Ekonomi Bugün bankalar açık mı?
Ekonomi

Bugün bankalar açık mı?

Bankalar kaça kadar açık? 19 Temmuz Pazartesi arefe günü olarak idrak ediliyor. Bayram öncesinde bankacılık işlemlerini halletmek isteyenler bugün bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün bankalar kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 10:22:00 -
Bugün bankalar açık mı?

Arefe günü bankacılık işlemi yapmak isteyenler ne zamana kadar bankaların açık olduğunu araştırıyor. Peki, arafe günü bankalar saat kaça kadar açık olur?

Bugün bankalar açık mı?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’da idrak edilecek. Bayramda bankalar resmi tatil sebebiyle çalışmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Temmuz Cuma akşamı tatilin başlayacağını duyurmuştu. Ancak bankalar 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün çalışıyor. Bazı bankalar 12.30’a bazıları ise 13.00’e kadar hizmet veriyor. Öğlene kadar bankacılık işlemlerinizi yapamadığınız takdirde işlemler 26 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yapılabilecek. Öte yandan fast sayesinde 7/24 en fazla 1000 liraya kadar eft işlemi yapabilirsiniz.  

Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar
Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar

İSLAM

Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay