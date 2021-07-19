Arefe günü bankacılık işlemi yapmak isteyenler ne zamana kadar bankaların açık olduğunu araştırıyor. Peki, arafe günü bankalar saat kaça kadar açık olur?

Bugün bankalar açık mı?

Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’da idrak edilecek. Bayramda bankalar resmi tatil sebebiyle çalışmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Temmuz Cuma akşamı tatilin başlayacağını duyurmuştu. Ancak bankalar 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün çalışıyor. Bazı bankalar 12.30’a bazıları ise 13.00’e kadar hizmet veriyor. Öğlene kadar bankacılık işlemlerinizi yapamadığınız takdirde işlemler 26 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yapılabilecek. Öte yandan fast sayesinde 7/24 en fazla 1000 liraya kadar eft işlemi yapabilirsiniz.